Moyano: "En Unión no se habló de reducir salarios"

El tema de una posible reducción de los sueldos de los jugadores es un tema que se está debatiendo en el fútbol argentino. Algunas voces ya se alzaron al respecto, aunque Sergio Marchi, secretario de Futbolistas Argentinos Agremiados salió a criticar esta postura de varios dirigentes que ya hablaron al respecto.

En diálogo con UNO Santa Fe, el arquero de Unión Sebastián Moyano opinó sobre esta posibilidad y además en la charla contó detalles de su preparación en el día a día y también reconoció que lo sorprendió la renuncia de Leonardo Madelón.

Del polémico tema argumentó: "Todos tenemos que ser solidarios porque se trata de una situación rara, atípica y hay mucha gente que está sin laburo y que le cuesta llevar el pan a su casa. Por lo cual se debe ser solidario. Respecto a la baja o no de los sueldos, acá en Unión no se habló nada, yo creo que hay que tener consideración con algunos jugadores, ya que algunos pueden ser más solidarios que otros. Es una situación que hay que analizar muy bien porque no todos los colegas están en la misma situación. Hay jugadores que pueden ayudar y otros que no y se debe respetar".

"Hay que ser solidarios, pero no se cual es la forma adecuada, si se deben reducir los sueldos o no, es un tema que hay que analizar. Pero lo importante no es si al jugador de fútbol le bajan el sueldo o no lo cobra, sino lo importante es ser solidario con la gente que lo necesita y que la está pasando mal. Esperemos que todos demos una mano y que la gente que vive el día a día pueda salir adelante, no solo el futbolista tiene que ser solidario, no hay que encerrarse únicamente en el fútbol porque hay otras profesiones que pueden dar una mano y bienvenido sea para los que más sufran", acotó.

En referencia a la salida de Leonardo Madelón opinó: "Me sorprendió la salida de Madelón porque terminaba un torneo en el que no habíamos sido regulares, pero habíamos conseguido el pasaje a la próxima instancia de la Sudamericana. Y además arrancaba un nuevo torneo que era la Copa de la Superliga era un incentivo, ya que tenías la chance de clasificar a una Copa para el año próximo. Pero además al ser un certamen de 11 fechas te permite ilusionarte con pelear arriba si conseguís algunos resultados".

"Pensamos que eso le iba a dar cierto envión para lo que faltaba de este semestre, pero bueno tomó la decisión de no seguir. Es una lástima porque se trata de un gran entrenador y habíamos logrado cosas importantes en el poco tiempo que lo conocía. Venía de clasificar con otro plantel dos veces seguidas a la Sudamericana, pero bueno hay que respetar su decisión, que me sorprendió como a cualquiera, pero bueno llegará otro técnico para defender estos colores al igual que lo hicimos nosotros con Leo", aseguró el arquero.

Por último consultado por la rutina de trabajo en medio del aislamiento obligatorio detalló: "En lo personal la voy llevando bien en lo que refiere a la vida familiar, con mi esposa y mis dos hijos, los nenes te hacen la cosa más llevadera te entretienen porque compartís actividades con ellos. Obviamente que por momentos te aburrís como le debe pasar a todas las personas con tantos días de encierro. Pero los chicos nos distraen y eso hace que el tiempo se pase más rápido".

Y finalizó: "En cuanto al trabajo físico el profe nos pasa una rutina y dependiendo de la situación de cada uno la va haciendo. En mi caso vivo en un departamento y mucho espacio no tengo. Tratamos de suplantar lo que son los ejercicios aeróbicos con otros ejercicios y de a poco la vamos llevando. De todos modos no es ni parecido a lo que trabajamos en el día a día en el club, pero es para tratar de mantenerte y no perder tanto la forma física. Voy haciendo rutinas, pero tampoco puedo volverme loco porque no tengo mucho espacio, tampoco puedo andar saltando porque están los vecinos. Lo vamos manejando con el profe, esto es muy personal, hay otros chicos que tienen casas y espacio para desarrollar otras tareas, seguramente es complicado y muchas están en la misma situación que yo, pero hay que ponerle onda y llevarla de la mejor manera para al menos estar activo en la parte física".