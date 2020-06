Jonathan Bottinelli es uno de los referentes del plantel de Unión, que es el único sobreviviente del equipo titular que hizo historia en el inicio del tercer ciclo de Leonardo Madelón como entrenador, a los cuales se les termina el contrato el próximo 30 de junio y su futuro es una verdadera incógnita.

Bottinelli, cuyo futuro dependerá de la decisión que tome el nuevo entrenador de Unión, habló con De Diez por LT10 (AM 1020) sobre su situación personal, mientras que también se refirió a los temas cruciales que hacen al presente del fútbol argentino.

En el arranque de la charla, Bottinelli se refirió al regreso a los entrenamientos, sobre todo tomando como referencia la distinta situación que se vive en diferentes puntos del país y destacó: "En el caso hipotético que se pueda volver a entrenar considero que lo mejor es que sea todos a la vez, por una cuestión de Fair play y no ser ventajero. Si nosotros volvemos un mes antes estaríamos teniendo una ventaja importante desde lo deportivo y a mí particularmente me gusta ganar en la cancha y no con cuestiones extrafutbolísticas”.

LEER MÁS: Juan Manuel Azconzábal está muy cerca de dirigir a Unión

"A mí me gusta competir y ganar en la cancha, hay que estar en las mismas condiciones para pelear todos los mismos objetivos. Esto es un pensamiento mío, me expreso para que sea leal para todos. Después que gane el que mejor hizo las cosas en la cancha. Pero sería mucha ventaja hoy en día por la cantidad de días que estamos parados", agregó Bottinelli, a quien se le vence el contrato con Unión.

Sobre si con FAA se está hablando sobre cómo sería el regreso a los entrenamientos, Bottinelli destacó: "Con Agremiados no tocamos el tema, se está analizando realizar un protocolo para que podamos volver todos. Pero la realidad es que está un poco en veremos los contratos que finalizan. Cuando digan más o menos la fecha de inicio de un torneo y cuando se puedan iniciar los entrenamientos todo va a ser más sencillo. No creo que lo de Godoy Cruz sea ventaja, ya que fue solo un día. Hoy es muy difícil ocultar las cosas".

También se le preguntó cómo influye en el plantel de Unión no tener un técnico designado, y Bottinelli afirmó: "En nuestro caso tenemos a la cabeza al profe Hugo Díaz, que es lo que más necesitamos hoy en día. Después no podemos hacer nada de fútbol ni táctico ni técnico. Necesitamos ponernos lo mejor posible en la parte física y no perder los valores que teníamos antes del párate. Lo otro es cuestión de los dirigentes que estarán trabajando para contratar a un entrenador".

Jonathan Bottinelli.jpg Bottinelli consideró que no es relevante no tener entrenador todavía en Unión.

Pero en otra parte de la charla, Bottinelli agregó: "Si yo digo que es bueno que esté el entrenador me meto en un terreno que no es el mío, seguramente los dirigentes estarán evaluando quién es le mejor entrenador y como no hay fecha de vuelta no creo que sea ventajoso tenerlo”.

También se lo consultó a Bottinelli por su realidad con Unión y apuntó: “Estoy en la misma situación que cuando estaba el torneo en juego, todavía no hable de ninguna renovación. No es por parte mía si no por el club, pero entiendo que es porque no hay un entrenador. Cuando venga el entrenador decidirá con qué jugadores quiere contar y a quiénes necesitará para reforzar el plantel.

"Mi intención es continuar en Unión y seguir jugando en un club que me siento cómodo y muy valorado,y la gente me quiere mucho. Pero no depende de mí, cuando se dé lo del entrenador seguramente después hablaran con los jugadores a los que se les termina el contrato", agregó el capitán de Unión.

Y sobre cómo se puede dar su relación con Unión, Bottinelli afirmó: "Seguramente se acercarán ellos, no tengo por qué acercarme a hablar nada, cada uno tiene un rol en el club, yo soy jugador y empleado, si quieren que continúe se acercarán los dirigentes a plantearme una negociación”.

LEER MÁS: Unión: ¿Qué dicen en Chile por la salida de Azconzábal?

Mientras que en un Instagram Live que mantuvo con la cuenta On Sports, Bottinelli contó cómo viene desarrollando sus trabajos en este tiempo y afirmó: "La cuarentena ya se nos volvió tediosa, entrenar lo hacemos pero no es lo mismo como antes. Llevamos bastante tiempo sin poder correr muchos metros, tocar la pelota, hacer un picadito o jugar un loco. Todas esas cosas son necesarias en nuestra vida deportiva, dándole un lugar donde a la gente le gusta, que es mirar fútbol. Solo entrenamientos y zoom, todo eso ya cansa".

El hecho de que su contrato finaliza el 30 de junio también puede abrir, al menos en estos días finales, la chance de que aparezcan varios clubes interesados en sus servicios. El capitán tatengue enfatizó: "Los diarios más importantes armaron una lista de los jugadores que terminan los contratos. Los equipos que buscan jugadores en esa posición llamaron a mi representante. No me meto con eso, trato de entrenar y poder terminar el mes de la mejor manera. Como si estuviera con equipo confirmado y el campeonato arrancara la próxima semana".

Bottinelli cumplirá el 14 de septiembre 36 años y considera que "me joden con la edad, cuando tenes más de 30 te catalogan como viejo, el apodo por que los traiga uno de chico, te empiezan a llamar viejo, y es así. Un jugador queda mal catalogado, el jugador ahora estiró su vida útil, la mayoría en nuestra liga está por arriba de los 30 y son figuras en los cinco grandes por lo menos".