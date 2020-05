Bottinelli: "Seguir en Unión dependerá del nuevo entrenador"

Jonathan Bottinelli es el capitán y quien representa a Unión dentro de Futbolistas Argentinos Agremiados, el marcador central tiene línea directa con Sergio Marchi y con los capitanes de los otros equipos. Por lo cual, es quien está más al tanto de esta situación y voz autorizada para hablar sobre esta cuestión.

En diálogo con Radio Gol 96.7, el defensor rojiblanco (se encuentra en Capital Federal llevando adelante el aislamiento obligatorio) se refirió a la problemática actual, pero también habló sobre su futuro teniendo en cuenta que el 30 de junio finalizará su contrato con Unión.

En el inicio de la charla, Bottinelli contó lo que viene haciendo en el día a día "Estoy entrenando, disfrutando de la familia, leyendo, haciendo un curso por internet, por lo cual nos mantenemos ocupado. Estoy haciendo el curso de técnico y me quedan cinco materias para terminarlo. Lo hago porque tengo tiempo, sobre todo cuando estaba en Santa Fe, lo curso mes a mes por internet y me sirve para estar más preparado cuando deje de jugar", detalló.

En cuanto al conflicto latente entre la dirigencia de AFA y los jugadores reveló: "La idea nuestra era recortarnos el sueldo y estirar los contratos que vencían en junio hasta diciembre. Pero cuando le íbamos a dar la devolución al Turco (Marchi) salió el comunicado de AFA y nos dejó patas para arriba".

Respecto a su situación personal dijo: "Hablé sobre todo con el mánager de mi situación personal, mi contrato vence el 30 de junio y dependerá de la decisión del nuevo técnico. Por lo cual la renovación del contrato ya no depende tanto de mí y habrá que esperar".

En cuanto al tema salarial manifestó: "Eso lo lleva adelante el presidente (Luis Spahn) ya que quiere saber cómo afrontará el club los compromisos que tiene con nosotros. Pero estamos bien parados, no estamos al día, pero estamos bien. Se priorizó pagarles el total a los más chicos y dejar un grupo de 10 jugadores que somos los más grandes, que cobramos la mitad. Pero eso nos permitió afrontar con mayor tranquilidad esta pandemia".

Sobre la ida de Leonardo Madelón opinó: "Él nos manifestó que estaba mal anímicamente, que no se sentía bien y ese era el motivo de su decisión. No fue por una cuestión futbolística o de objetivos. Nosotros lo aceptamos, respetamos, pero nos sorprendió, ya que no veníamos haciendo una mala campaña. Pero además teníamos por delante la Sudamericana que significa una gran motivación".

Ya en el final de la charla y recordando la sangría que se produjo en el plantel en los últimos dos años manifestó: "Es algo normal cuando te va bien. Se cumplieron dos años de la clasificación a la primera Copa Sudamericana. Ese equipo jugó partidos extraordinarios y tuvo jugadores que cotizaron mucho. Como Gamba, Soldano, Fraga, Zabala, Acevedo, el Negro (Yeimar) los Pittón, Damián Martínez que fueron transferidos porque juegan bien al fútbol y a los que juegan bien se los llevan. Y Unión es un club que no puede mantener a los jugadores, porque clubes más poderosos te los llevan".