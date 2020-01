Braian Álvarez: "Necesitaba mucho esta pretemporada"

El mercado de pases se le presenta hostil a Unión, ya que no consigue sumar los refuerzos de jerarquía que pidió Leonardo Madelón y encima perdió a Juan Ignacio Cavallaro, quien ejecutó la cláusula de salida y regresó a Tigre.

Pero esta parece ser la pretemporada para Braian Álvarez, quien hace un año se lesionó en el amistoso ante Boca y nunca más pudo ponerse a tono desde lo físico y futbolístico. Sin embargo, ante la lesión de Gabriel Carabajal es quien se hizo dueño del sector izquierdo del mediocampo.

Luego del amistoso ante Alvarado, donde el Tate perdió por 1-0, el jugador cuyo pase pertenece a Racing comenzó diciendo: "Estoy contento por arrancar la pretemporada, me servirá tras venir mucho tiempo parado después de una lesión. Estoy contento por trabajar junto al grupo y quiero tratar de sumar lo mejor para el plantel, si arranco mejor y sino ayudar desde donde me toque".

Mientras que sobre el partido ante los dirigidos por Juan Pablo Pumpido, dijo: "Estos partidos sirven para ganar confianza y ritmo. Serán muchos partidos los que vendrán por delante en febrero. Estoy conforme porque hice un buen partido, me sentí cómodo, tuve una jugada clara, no entró pero quedé conforme".

Sobre lo que les solicitó Leo Madelón, contó: "Nos pidió que estemos juntos, dinámicos. Nos faltan que lleguen muchos jugadores en este mercado de pases".

Y siguió analizando el partido: "Después del gol nos caímos anímicamente, pero tenemos que corregir todas estas cosas para que no nos pasen durante el año".

Más adelante continuó analizando cómo se desarrolla la puesta a punto, y afirmó: "Creo que la pretemporada sirve mucho para agarrar ritmo, estos partidos también a la hora de arrancar el campeonato. Es una pretemporada corta, tenemos muchos partidos entre copa y campeonato, estamos trabajando mucho con pelota y llegaremos de la mejor manera a la reanudación de la actividad".

También opinó sobre la idea de Madelón, volantes por afuera: "Leo nos pide a los volantes que seamos dinámicos con ida y vuelta y con juego. Estoy contento y espero seguir así en la pretemporada, faltan llegar un par de jugadores pero hay que tratar de hacer lo mejor que se pueda".

"Madelón quiere que rompa por afuera, que utilice mi velocidad y que a a la hora de recuperar ayude al equipo. Nos faltan muchos partidos para encontrar el equipo y sumar confianza que haremos un gran torneo", analizó en otra parte de la charla con los medios.

Sobre el final analizó su inactividad de los últimos meses y afirmó: "Estuve unos meses tratando de encontrar el ritmo y no pude durante el año, recién lo alcancé en esta pretemporada donde me siento bien, con la pelota y mucha dinámica, me siento muy bien".