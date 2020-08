Brian Blasi: "No vamos a parar hasta lograr algo con Unión"

Tras la partida de Damián Martínez a Rosario Central, Brian Blasi se ganó un lugar como titular en Unión, producto de muy buenas actuaciones que había tenido tanto jugando como lateral por la derecha como marcador central, con lo cual se había ganado la confianza de Leonardo Madelón.

Blasi se pudo afirmar en la posición de lateral por la derecha y es uno de los jugadores indiscutidos de cara a la próxima temporada. El oriundo de Monte Vera habló con Luciano Barroso, en un vivo de Instagram de Wing Izquierdo, donde contó cómo se están llevando a cabo los entrenamientos y los objetivos de cara al futuro.

En cuanto a cómo fue el regreso de Unión a las prácticas, Blasi contó: "Fue hermoso, la estábamos esperando. Empezamos bastante bien, la preparación es intensa. Cuando estaba en Monte Vera tenía espacios, pero no es lo mismo entrenar solo que hacerlo en Casasol, donde tenés todo. Es todo muy raro, pero hay que acostumbrarse, convivir con esto, no bajar los brazos y seguir hacia adelante".

"Llegamos, nos hacen lavar las manos, nos miden la fiebre, el testeo del olfato, vamos al gimnasio, hacemos trabajos con pelota, luego salimos a correr, pero todo de forma individual. Los entrenamientos duran entre 45 y 50 minutos. Trabajamos bien, no es necesario hacerlo a la tarde, más allá que cada uno tiene la libertad para hacer otras actividades, pero está en cada uno. Yo me mudé, estaba en Monte Vera donde está muy mal con el tema del coronavirus y me vine a vivir a Santa Fe. ", reveló Blasi en cuanto a la forma de los entrenamientos en Unión.

Pero no se quedó allí y Brian Blasi agregó: "Es medio difícil, hay que aguantar, estamos muy contentos y felices de haber vuelto, preparándonos para arrancar. A medida que pasen los días se podrán hacer reducidos y quizás hasta fútbol, pero hay que ser profesionales y para llegar a eso está claro que hay que cuidarse mucho.

En cuanto a si tuvieron contacto con el nuevo técnico de Unión, Blasi reveló: "Azconzábal todavía no dirige las prácticas, lo hace el profe. Todavía no hablamos con el técnico, ya que está realizando la cuarentena. Estamos esperando de tener la oportunidad de hablar con él".

Se le preguntó a Brian Blasi por la fase 2 de la Sudamericana que debe disputar Unión y dijo: "Si fuera por mí me gustaría jugar mañana, pero hay que esperar, hay mucha ansiedad pero hay que controlarla. Con el rival que nos toque seré feliz, ojalá tenga la posibilidad de jugarlo. Hay que esperar quién nos toque y jugar con los dientes afilados".

Brian Blasi.jpg Brian Blasi manifestó su deseo de ganar un título con Unión.

"La semana previa a los partidos con la Sudamericana fue una alegría enorme, muchas ganas de jugar, hacer un gol, quería hacer todo junto. Estaba durmiendo, me despertaba a las 5 de la mañana y quería jugarlo. Era lo más lindo que me iba a pasar, estaba con todas las pilas", afirmo Blasi sobre la serie que Unión animó ante Mineiro".

Y Brian Blasi agregó tras el primer partido de Unión: "No lo podía creer, lo hablaba con mi viejo. Pero sabía que teníamos que cambiar esa alegría y concentrarnos en la revancha. La del Mineiro era terrible cancha, parecía que estábamos jugando en el cielo, con los hinchas con bombo. Pero los hinchas de Unión se escuchaban más que todo el resto del estadio. Cuando cantaban se escuchaban a todos ellos, los del Mineiro ni a los talones le llegaban. Fue una cancha hermosa para jugar".

En cuanto a lo que fue el desarrollo de la revancha ante Mineiro, donde Unión pasó a perder 2-0 en el primer tiempo, Brian Blasi reveló: "Tenía bronca, no miedo. No estábamos haciendo un buen primer tiempo, después fuimos al entretiempos, hablamos que teníamos que salir con toda, salimos a matar o morir y salió un segundo tiempo como queríamos, aguantar y salir de contragolpe. Hicimos un buen segundo tiempo".

También hizo referencia al disparo que dispuso y que estuvo cerca de convertirse en el descuento de Unión, y Brian Blasi dijo: "Me sacaba el pantalón, la remera, todo... Que me sacaran amarilla no me importaba, hubiese sido muy lindo. Corrí un montón ese partido, ellos estaban muy picantes, fue a puro huevo y mucha cabeza. Ellos estaban todos rapidísimos, yo decía 'va a pasar la pelota pero no van a pasar'. Los laterales eran rapidísimo, unos animales. Me gustaba que quedara una bollando para ir a hacerlo pedazos, para que no corra más. En el primer tiempo metí una, en el segundo tiempo metí un codazo... Decí que el árbitro no la vio".

también reveló cuál es su gran objetivo en Unión, y Brian Blasi dijo: "No vamos a parar hasta lograr algo, me gustaría ser campeón con Unión, en la Liga o la Sudamericana. Sería mi logro mayor en el club".

Luego, se le preguntó qué fue lo más loco que hizo por Unión, y Blasi dijo: "Fue tirarle el centro a Soldano para clasificar a la Sudamericana (risas). Hice una gran pared con Zabala que salió bárbara".

Por otra parte, a Brian Blasi se le preguntó por la posición donde más cómodo se siente en Unión y tiró: "Esa pregunta me la hacen mucho, me gustan las dos posiciones, hasta puedo jugar de seis, pero me gusta tocar mucho la pelota, si me ponen de lateral es maravilloso, pero también lo puedo hacer como dos o como seis ya que en las inferiores jugué también en esas posiciones".