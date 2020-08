Unión: un grande viene a la carga por Franco Troyansky

Durante este receso se informó de una importante oferta de Puebla de México por Franco Troyansky. La posibilidad para el jugador parecía grande, ya que significaba un progreso muy importante desde lo económico. Luego, Unión se encargó de aclarar en sus redes sociales los motivos por los cuales decidió desechar esta posibilidad.

Hasta el mismo Franco Troyansky se encargó de aclarar esta situación, en diálogo con TNT Sports, donde reflejó: "El año pasado me vinieron a buscar del Huesca de España. Ahora vino a buscarme el Puebla, pero los dirigentes me dijeron que era fundamental y que necesitaban que siga en Unión. Yo estoy muy contento acá y conforme con el año que tuve".

"Prefiero afianzarme acá. Quiero seguir disfrutando del fútbol argentino y de este club. Me trataron muy bien desde los empleados, hasta la gente y los compañeros; con mucho cariño y eso me hace sentir muy bien. A mis compañeros les llama la atención por lo económico, pero yo hoy quiero disfrutar el día a día. Unión me dio la chance de seguir en primera división y estoy muy agradecido", agregó Franco Toryansky sobre esta chance grande que se encargó de desechar en consonancia con el club.

Pero según pudo averiguar UNO Santa Fe, un grande del fútbol argentino tendría en carpeta a Franco Troyansky y prepara una importante oferta para intentar sacarlo de Unión, aunque no será sencilla la gestión.

Troyansky.png Un grande del fútbol argentino prepara una oferta para sacar a Franco Troyansky de Unión.

Es que en este momento, en Unión la meta está puesta en armar un equipo competitivo para intentar ser protagonista en el próximo torneo de Primera División y seguir a paso firme en la Copa Sudamericana, donde todavía en la Fase 2 no tiene rival debido a que primero deberá terminar la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Si bien no trascendió el equipo grande del fútbol argentino que pretende a Troyansky, se supo que vendría a la carga con la intención de comprar una parte importante del pase o bien desembolsar un considerable monto de dinero para lograr un préstamo.

Vale recordar que Unión tiene el 50% de la ficha de Franco Troyansky, y es socio con Olimpo de Bahía Blanca que tiene la otra parte del pase. Sin embargo, en esta circunstancia no solamente será clave lo que piense el jugador, sino que es el club quien deberá definir de acuerdo a la oferta que se haga formal.