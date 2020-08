Este lunes por la mañana Unión comenzó la segunda semana de trabajos en el predio Casasol después del acuerdo que establecieron el gobierno nacional y la AFA. Antes, muchos se preguntaban por qué el DT Juan Azconzábal no estaba aún en Santa Fe. Fue así como se supo que no viajaría hasta no tener algo oficial, entonces u na vez que se acordó la vuelta a las prácticas grupales, se trasladó hacia la ciudad para ser presentado y, por protocolo, quedar en cuarentena . Esto fue el pasado 6 de agosto .

Esto fue en consonancia con su colaborador más directo, Ariel Zapata, que estaba en Rosario, donde a circulación del coronavirus es comunitaria. Fue así como se acondicionó el predio para que mantuvieran el aislamiento, pero siguiendo a la distancia las tareas supervisadas hasta ahora por el profesor Jorge Funes.

Azconzábal.png Juan Azconzábal termina la cuarentena en los próximos días y se pondrá al frente del trabajo en Unión. Foto: prensa Unión Prensa Unión

Precisamente en los próximos días cumplirá con los 14 días de cuarentena y, si no hay inconvenientes, se pondrá al frente del plantel. Esto podría darse el jueves , donde probablemente podrían conocer algunas novedades más. Sobre todo en torno al armado del equipo, ya que hubo muchas bajas y Juan Azconzábal sabe que todavía restan algunas piezas por sumar .

Ya fueron confirmados cuatro refuerzos: los delanteros Daniel Juárez y Fernando Márquez, el extremo izquierdo Marco Borgnino y el volante central Nery Leyes. A ciencia cierta, a esta altura es complejo saber qué pasar finalmente con Jonathan Bottinelli, que no respondió a la última propuesta de renovación. Por las dudas, se estaría también tras los pasos de otro zaguero.

Unión entrenamiento.jpg Daniel Juárez fue el primer refuerzo en arrancar los entrenamientos. Prensa Unión

Estaría muy avanzado el acuerdo para el retorno del lateral izquierdo Pablo Calderón y después se pone énfasis en fortalecer el medio. Más que nada con un valor que pueda ir por derecha y quizás también otro punta. Asimismo, no hay certezas de si tendrá en cuenta a todos los jugadores del actual plantel.

Por ejemplo, retornaron a Unión tras cumplir sus derechos reservados Nicolás Andereggen, Matías Gallegos, Walter Bracamonte y Lucas Algozino. Seguramente Ignacio Arce no se quedará, Joaquín Papaleó fue cedido a Temperley, al igual que Jonathan Fleita, y por ahora no hay otros rumores.

Juan Azconzábal.jpg Juan Azconzábal estuvo siguiendo a la distancia todo el trabajo de Unión durante la cuarentena. Gentileza | CDR de Chile

Es muy factible que el panorama cambie cuando Juan Azconzábal salga de la cuarentena , ya que las negociaciones están a la orden del día dentro de un mercado de pases que de a poco va arrojando novedades. Por lo pronto, el nuevo Unión sigue su camino y está a días de tener al comando a su flamante conductor.