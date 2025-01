Bruno Pittón: "Mi sueño es ganar un título en Unión"

Uno de los jugadores que arrancó la pretemporada a la par de sus compañeros es Bruno Pittón, quien no estuvo disponible en el tramo final de la temporada pasada en Unión, producto de una fractura de maxilar.

Bruno Pittón habló con UNO Santa Fe y el equipo Dial Deportivo, integrado por las periodistas Melanie Rosas y Melanie Rivas, donde reflejó cómo viene la puesta a punto, su particular visión del ambicioso proyecto de inferiores que viene encabezando Unión en los últimos años, y contó los desafíos y objetivos que se propone para el 2025.

Bruno Pittón, y las características de la pretemporada de Unión

"Este es un trabajo que sirve de mucho desde lo físico para llegar a la temporada, por suerte el último mes ya había sumado entrenamientos para poder sumarme bien a la pretemporada", destacó Bruno Pittón en un alto de los trabajos de Unión.

Mientras que sobre cómo sobrellevó el tramo final de la pretemporada, donde estuvo lesionado, Bruno Pittón reveló: "Fue duro porque nos estábamos jugando cosas importantes en el tramo final de la temporada. Pero son cosas del deporte, tenía que sumar de donde me tocó, se consiguieron los objetivos y ahora estoy contento por la vuelta".

Y en cuanto a su continuidad en Unión, Bruno Pittón destacó: "Son cosas contractuales que llevan su tiempo, y a veces no vale la pena hablar. Lo importante es que nos pusimos de acuerdo, yo me quería quedar. Lo importante es que estoy acá. Me pone contento que 19 jugadores seamos salidos de inferiores, los chicos demostraron que escuchan y se adaptan rápido, lo importante es que hay buen material y talento, para adaptarse lo más rápido posible".

Más adelante, Bruno Pittón se refirió al énfasis que Unión pone en las inferiores, y dijo: "Hace un tiempo que viene potenciando a los jugadores de inferiores, yo integré la primera camada de jugadores que dimos el salto a otros equipos del fútbol argentino, y tratamos de transmitir esos valores a los más chicos, hoy en día hay otra camada que lo lograron, en infraestructura el club creció en inferiores, pero hay que seguir alimentándolo y trabajándolo, los equipos argentinos dependen mucho de las ventas. Integré una camada que pudimos dar el salto, como mi hermano Mauro, Ema (Britez), Mauri (Martínez)...".

"Fuimos varios chicos que tuvimos la posibilidad de crecer, ya lo habían hecho Bari (Diego Barisone), Santi (Zurbriggen), Nico Bruna, chicos que nos aconsejaron y nos acompañaron en su momento, luego vino esta camada de chicos con mucho talento que lo están demostrando en clubes de acá y de afuera. Ojalá que los chicos que hoy están en la pretemporada puedan ser los que nos representen en otras partes del mundo", agregó Bruno Pittón.

Más adelante, se refirió a por qué en su momento eligió volver a Unión, y Bruno Pittón reveló: "La idea de volver con mi hermano no lo pensamos, era el deseo que teníamos. Mauri es de mi camada y tenemos una relación de hace tiempo, tenía el deseo de volver, el contexto del club es una buena oportunidad para que venga, y ojalá que pueda darnos todo lo que sabe, y podamos hacer algo lindo entre todos".

Unión, en la vida de Bruno Pittón

Sobre lo que significa el club para Bruno Pittón, contestó: "Unión es mi casa, tengo la posibilidad de vivir el día a día con mi hermano, eso es muy especial, trato de brindarme con mis virtudes y defectos, entregando todo por el club, soy un agradecido por haber hecho mi carrera acá".

Pero también habló de la realidad del plantel tatengue, y destacó: "Estamos bien, veremos si se suman algunos más, lo importante es hacerlos sentir cómodos para que se puedan adaptar rápido y darnos cosas importantes, se tendrán que adaptar a la idea e intentaremos ayudarlos".

En cuanto a la triple competencia que se le avecina al Unión de Cristian González, Bruno Pittón tiró: "Nosotros lo vivimos con calma, sabiendo que tenemos que prepararnos, queremos llegar bien a la primera fecha con Estudiantes, nos tocan rivales importantes, en cuanto a jerarquía los mejores del fútbol argentino pero tenemos los nuestro e iremos a hacer lo que sabemos".

"No estoy ansioso, tengo ganas de empezar esta primera fecha. Una de las claves es saber que todos los partidos que juguemos serán todos importantes, ya que el torneo argentino vuelven los descensos, hay clasificaciones a otras coas, no tenemos que descuidar ninguno de los frentes, lo primero que viene es el torneo, luego la Copa Argentina y la Copa Sudamericana. Mi sueño es ganar un título con Unión, sería poder consagrar tantos años en el club y devolverle un poco lo que me dio a mi vida personal y profesional", cerró Bruno Pittón.