Bryan Castrillón: "Estoy enfocado 100% en Unión"

LEER MÁS: Franco Calderón encendió las alarmas en Unión

En el arranque de la entrevista comenzó hablando de la poca regularidad que viene teniendo en Unión, y destacó: "En esta temporada no he tenido mucha regularidad de titular, pero siempre he sido el primer cambio. En lo personal me ha ido bien. He hecho goles, asistencias, he tenido buenos partidos entonces en general ha sido una muy buena estadía acá en Argentina".

Sobre el aprendizaje que tuvo en Unión, Bryan Castrillón sentenció: "La intensidad, acá el fútbol es así, de ida y vuelta, muy físico. He subido masa muscular, algo importante y que se pide en el fútbol actual. En lo físico he subido mucho, he sido más atleta, entreno mucho mejor porque te lo pide el fútbol de acá".

Bryan Castrillón.jpg Prensa Unión

"Si se ponen a ver los partidos, tengo una buena estadística en asistencia, goles y jugadas creadas. Hay contextos y cosas que la gente no sabe. Yo estoy tranquilo, acá estoy respondiendo, me gusta mucho el fútbol argentino, competitividad y cómo se vive. Es esperar el momento, tratar de aprovechar los minutos que juegue y demostrar que puedo ser titular", remarcó Bryan Castrillón.

LEER MÁS: Corvalán criticó a Méndez por su salida de Unión

Cuando se le preguntó por sus inicios en Independiente Medellín, el delantero de Unión recordó: "Me pasó todo esto muy joven. En ese DIM que debuté con el profe Zambrano, que llegamos a la final, me fue muy bien. Al otro año cometí muchos errores por la poca experiencia, pero creo que a pesar de todo he tenido una linda carrera. A mis 24 años he pasado por diferentes equipos y estoy en una liga en la que siempre quise estar. No ha sido mala mi carrera, obvio queda mucho por mejorar, aspiro a muchas más cosas, logros más importantes, pero con el trabajo he aprendido mucho, he corregido muchas cosas en lo personal y futbolístico".

Sobre la posibilidad de Independiente Santa Fe, Bryan Castrillón dijo: "Nadie me ha comentado nada de Santa Fe, ni del DIM que es el dueño de mis derechos deportivos".

Y en el final, Bryan Castrillón sentenció: "Estoy tranquilo, acá terminando el torneo, 100% concentrado con Unión. Quiero terminar de la mejor manera y no estoy pensando en qué va a pasar conmigo, mi futuro .Trato de vivir el día a día".