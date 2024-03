Campisi: "Unión está haciendo las cosas bien"

El golero dialogó con radio Sol Play 91.5 y en el inicio recordó aquella jugada desafortunada que le costó un gol en contra frente a Newell's. Al respecto dijo que "el puesto del arquero es así, no hay margen de error o es mínimo, donde te equivocas la vas a buscar adentro, me dolió y costó sacar adelante ese partido, el compromiso con Unión es enorme, la pasó muy bien, compartir con mis compañeros, ver el 15 de Abril lleno, con un trabajo con mi psicólogo y mi familia estamos expuestos, cometemos errores y recibimos comentarios negativos, tengo que crecer estos errores me ayudan a crecer, hay que asimilarlos, convivir y corregirlo, sacar adelante".

Más adelante admitió que "el trabajo semanal es grande para lidiar con las críticas de gente que hasta no es hincha del club, es lo que amo, con más razón hay que trabajar siempre".

El guardameta insistió en que "el puesto nuestro es evitar goles con línea de tres o cuarto, a partir de ahí tenemos una idea de juego para ser protagonistas, estamos en un fútbol donde todos nos estudian, dependiendo del rival durante la semana, salir jugando o como marcas depende de la idea que uno tengo, sino del equipo al que enfrentarás".

Cuando le preguntaron por el cotejo del pasado domingo ante Defensa, no dudó en decir que "Uvita en mi opinión es uno de los mejores delanteros de la Liga, lo viene demostrando, es muy efectivo en sus resoluciones, tiene mucho cariño por Unión, la realidad es que no fue penal, no lo toqué, ya pasó el partido y perdimos 2 a 1".

Y luego, amplió: "Con la mano de abajo no lo toco y arriba la levanto para protegerme de que la quiera pinchar y de la cara, lo tenía cerca, levanté la mano y Uvita con su experiencia y el tamaño aprovechó esa situación para que le cobren a favor el penal".

Campisi también reconoció que "el árbitro nos decía que lo estaba revisando, que esperaba el VAR, está sensible el tema, nos dolió mucho que no vaya él a revisar, cambia la perspectiva de todos, el árbitro lo va a ver y si corrobora es la visión de él, no pasó y te genera un malestar".

En relación al trabajo que viene llevando adelante con Rodrigo Llinás, expresó que "en el día a día lo dije el año pasado, es fundamental, no solamente por el conocimiento del puesto sino por su sabiduría, te motiva siempre, uno juega o no. Antes de llegar a Unión entrenaba pero no jugaba. Somos cuatro, diferentes a los demás pero se encarga de que la competencia sea sana".

En otro tramo de la charla subrayó que "estoy en un momento de madurez, corrección y crecimiento, debo convivir con ciertas cosas que están, el fútbol argentino es exigente y te demanda estar cada vez mejor. Unión está haciendo las cosas bien y cerca del objetivo. No somos los mejores después de Boca y ahora los peores. Tenemos que tener estabilidad emocional".

En la parte final, disparó: "Unión en lo que va del campeonato dejó en claro que le puede ganar a cualquiera, Kily está siempre predispuesto, atento al día a día, somos todos iguales, cuando uno juega o no te da una recomendación, les presta atención a todos, ese cariño lo generó en todos".