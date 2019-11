Cavallaro: "Hay que hacer un partido perfecto"

Unión presentará un cambio de esquema con distintos intérpretes, fundamentalmente en defensa, a raíz de las bajas obligadas que se presentan para medirse con Boca.

Pero de mitad de cancha para adelante, el Tate contará con el regreso de Juan Ignacio Cavallaro, tal vez una de las incorporaciones más rutilantes del equipo esta temporada.

El talentoso jugador charló en la previa del partido con la prensa y en el inicio reconoció que "es un partido que todos queremos jugar, estoy esperando mi chance, algunos partidos no me tocó entrar. Justo llega en este partido, en la cancha de Boca, la verdad que muy contento y entrenamos muy bien en estas dos semanas, así que llegamos muy bien al partido".

Juani expresó que "si bien no jugamos bien contra Atlético Tucumán ahora es otra historia. Lo que me pide Madelón es que siempre agarre la pelota y me haga dueño del juego, que me juntemucho con Gabriel (Carabajal), con Bou, intentar sacarle la pelota a Boca es una de las claves".

Precisamente cuando siguió el detalle de lo que intentará hacer Unión en La Bombonera, el ex-jugador de Tigre afirmó: "No hay que tener miedo por la cancha, el entorno. Tenemos que trabajar para robarles la pelota, estar precisos después en los metros finales para poder lastimar. Tenemos que hacer un partido perfecto para tener chances de ganar".

Indudablemente que desde su regreso para hilvanar su segundo proceso como jugador de Unión, a Cavallaro distintas circunstancias le impidieron tener la continuidad que pretendía. En este sentido agregó que "llegué un poco tarde, con el torneo empezado, sin una pretemporada. No es lo mismo entrenar solo. Después me acomodé y me pasó lo de la rodilla que me dejó afuera del Clásico. El equipo empezó a jugar muy bien, tuve que apoyar desde el banco, por eso estaba esperando esta chance, así que espero estar a la altura del partido".

En otro tramo de la charla detalló algunos aspectos que pueden presentarse desde lo táctico frente al equipo de Gustavo Alfaro, al decir que "intentaré ir de mediapunta, adelante de los dos cinco, con Walter (Bou) y Gaby (Carabajal) conectados, cualquiera puede manejar también la pelota, la clave estará en hacer un partido perfecto, lastimar porque a Boca le cuesta el retroceso, hay veces que queda mal parado y tenemos que aprovecharlo".

Más allá del resultado final de la Copa Libertadores, donde está involucrado el eterno rival del Xeneize, para Cavallaro eso no incidirá en el partido, pues "Boca siempre sale a ganar, después el estado de ánimo de la gente puede variar de acuerdo al resultado, eso hay que aprovecharlo a nuestro favor".

En la parte final, cuando le preguntaron por el objetivo que se plantearon en los tres partidso finales de este 2019, el futbolista rojiblanco sostuvo que "estamos en un torneo parejo, donde hay muchos equipos separados por pocos puntos, tenemos que sumar la mayor cantidad de puntos, quedar cerca de los puestos de copa. Esta es una linda posibilidad de ganar en una cancha complicada como es la de Boca".