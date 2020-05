Cavallero: "Le estoy agradecido de por vida a Unión"

Pablo Cavallero dejó una profunda huella en su paso por Unión en 1998, donde llegó de la mano de Nery Pumpido al no tener lugar en Vélez, debido al gran nivel que presentaba el paraguayo José Luis Chilavert. Sus grandes actuaciones le abrieron las puertas del fútbol español, donde jugó en el Espanyol, Celta de Vigo y Levante.

Cavallero, hoy mánager de Vélez, habló con LT10 (AM 1020) sobre su paso por el club y de cómo lo marcó en su carrera futbolística: “Me sentí valorado cuando Unión se fijó en mí. Hablé con Nery Pumpido y me ayudó a definir mi futuro. Me abrieron las puertas del club y estoy agradecido de por vida, gracias a Unión tuve la continuidad que esperaba. Para mí fue una inyección anímica por la posición que ocupaba Unión. El grupo era espectacular, me acuerdo que había un chiquito que me esperaba todos los viernes para pedirme plata e ir a la cancha, yo me daba vuelta en la cancha y estaba el nene ahí. Esas cosas te hacen agarrar cariño por un club".

En otro tramo a Cavallero, que ocupa un importante cargo en los destinos futbolísticos de Unión se le preguntó por la indumentaria naranja que lucía en la etapa de Pumpido como entrenador y sentenció: “Me causó una discusión con mi padre, le dije que iba a vestirme de naranja, él me dijo que estaba loco, que tenía que ser serio. Era un semáforo, estuvo una semana sin atenderme el teléfono. Unión usaba Puma, había modelos que venían de afuera. Cuando llegué me dieron la camiseta para entrenar y tenía un agujerito, las medias no tenían elástico. Pero me quedé callado y no dije nada. Pumpido después me dijo, 'sos un turro, te di una camiseta rota para ver qué querías y no dijiste nada'. Ocurre que leía el gráfico y a eso ya lo había hecho Ramón Díaz, por eso decidí quedarme callado ya que quería saber si era un pibe humilde o agrandado. Me sentí arropado, con esas cosas empezó a haber cariño”.

Y luego Cavallero siguió repartiendo elogios para Pumpido: "Me acuerdo que queríamos hacer una comida cada tanto y nos habilitaron el lugar para hacer un asado. Uno destaca mucho a Pumpido ya que le daba mucha importancia a los grupos, es lo que uno tiene que hacer hincapié. Una vez estaba alcanzando pelotas en cancha de Velez, me saqué una foto con él y no le llegaba al hombro. A medida que van pasando los años te das cuenta que parecía fácil salir campeón del mundo. Que te llame y te invite Nery al club de sus amores, a uno lo pone en un lugar importante”.

Luego, el actual manager de Vélez indicó: "Le agradezco a la gente de Unión, que me trataron espectacular, me acuerdo de ir a la costanera a tomar mates cuando tenía libre. Tengo recuerdos lindos de Unión y también de Pumpido".

Cavallero y su paso por la Selección

Cuando a Cavallero, exaquero de Unión, se lo consultó sobre la eliminación de Argentina, donde fue arquero titular, del Mundial de Corea-Japón, destacó: "La verdad que fue un palazo muy duro, no lo esperábamos, terminábamos en un pico muy alto en las Eliminatorias. Pero de ahí hasta el mundial hay seis o siete meses. Jugábamos partidos amistosos con equipos japoneses y no les podíamos ganar, no estaban los circuitos aceitados, eso preocupaba. Hubo una charla importante, nos pasábamos de vuelta con los entrenamientos y cuando competíamos no podíamos encontrar el juego, la pelota, no estábamos finos. Lo pagamos caro con una eliminación temprana".

Y agregó: "Alcanzamos el pico en las Eliminatorias. Antes de eso yo jugué el último partido con Celta de Vigo frente a Rivaldo y pidió el cambio y ya no volvió a jugar. En tanto que Ronaldo, Ronaldhino fueron especulando como para llegar bien. Ellos estaban de vacaciones con la familia y nosotros entrenando, después se terminaron llevando el mundial".

A Cavallero le tocó compartir habitación con Claudio Caniggia. Sobre esa experiencia, el exarquero de Unión destacó: “Hasta ese momento preguntaban por un jugador y era Maradona y después Caniggia. Una de las primeras convocatorias me toca con él. Cuando llegué a la habitación me lo encontré tirado en la cama con un vaso de agua (lo usaba de cenicero), entro a la habitación y él estaba fumando. Me acuesto, yo no decía nada, él hablaba por teléfono, se quejaba de los botines, eran pesados y no los quería usar. Lo habla el cuñado y le preguntan con quién está en la habitación. Se reincorpora de la cama, me mira, quedamos frente a frente, se da vuelta y responde: con 'Celcior'. Yo digo, este hijo de p… no me conoció".

Pero no se quedó allí y Cavallero apuntó: "Cuando cortó, me acerqué rojo de vergüenza, le dije que soy Pablo Cavallero, arquero de Vélez. Ahí quedó Celsior, yo lo llamaba de cualquier teléfono, digo Celsior y sabe que soy yo. Es un fuera de serie, es lo más sencillo que hay. Un día lo llevé de un amigo, estaban los hermanos Pellegrino, les caí con él y casi se mueren".