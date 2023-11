Corvalán: "Todos sabemos lo que pasó, el mundo Unión no es boludo"

Kily González: "Hay que ser más bichos, pero no estamos descendidos, vamos a pelear hasta el final"

Claudio Corvalán, tras la derrota de Unión, indicó: "Antes de la expulsión estábamos bien, fue una jugada chiquita, podría haber cobrado el foul no sacar amarilla. Pero el partido cambió, tenemos angustia y tristeza, pero tenemos chances.

"Nos duele, estamos todos muy dolidos, pero si hay algo que te enseña la vida es que tenés que pelearla, pase lo que pase, y lo vamos a hacer. Confío en el equipo, quiero mucho al club, me emociono un poco porque es una situación de mierda, pero lo vamos a sacar adelante", dijo con la voz entrecortada Claudio Corvalán.

Pero más adelante, Corvalán reveló: "Vamos a dar todo, no estamos descendidos, tenemos la espalda suficiente. Tenemos una final, que tenemos que jugar todos, no sé si en la última fecha o en un desempate. Tenemos que comer mierda, tenemos la esperanza. Si hoy estamos caídos mañana nos vamos a levantar. Fue un partido para el olvido, en una situación que no lo amerita. Con confianza y fe lo vamos a sacar".

Y en el final: "Todos sabemos lo que pasó, el mundo Unión no es boludo, todos saben lo que pasó. Si hace un año estábamos jugando en el Maracaná y estábamos llegando a lugares históricos, y un año después estamos en esta situación algo pasó. Pero es tiempo de mirar para adelante, cada uno tiene que hacerse cargo de lo que le corresponde. Si Dios nos ayuda que nos salvemos ojalá cambien las cosas".