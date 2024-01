El tema está en que hay futbolistas que todavía tienen chances de emigrar y en las últimas horas, medios de Chile resaltan el presunto interés que Colo Colo tendría en Federico Vera. Desde ya, una fija en la idea de Kily. Las informaciones preliminares indican que el DT argentino Jorge Almirón lo tendría en carpeta.

• LEER MÁS: Zenón, después de Unión, ya vive a full el mundo Boca

Vale resaltar que la primera alternativa es Marcelo Weigandt de Boca, al que dirigió, pero por su alta cotización asoma como muy complicado. El marcador de punta rojiblanco estaría en el segundo escalón, al que también buscó Huracán, pero a préstamo y la dirigencia solo le daría salir mediante una venta.

Federico Vera.jpg Colo Colo tendría en la mira a Federico Vera de Unión. UNO Santa Fe / José Busiemi

Su representación también lo acercó a Independiente, pero Carlos Tevez le bajó el pulgar. Un Vera que tiene contrato hasta diciembre y todavía no hubo detalles sobre la renovación. Algo que todavía no preocupa, pero es un tema que se quiere solucionar para que no suceda lo de Franco Calderón, con el que no se pudo llegar a un acuerdo.

• LEER MÁS: Desde Vélez se habla del fugaz paso de Mauro Pittón

Unión está decidido en incrementarle el salario a Federico Vera, pero son formalismos inconclusos. Ahora con este sondeo de Colo Colo se prenden las alarmas, ya que el defensor hace un tiempo mostró también sus deseos de cambiar de aire. Acá todo dependerá de lo que le ofrescan a Unión, que está tranquilo. Habrá que ver si aparece algo formal o queda en la nada como muchos otros trascendidos.