Cómo cayeron en Unión las declaraciones de Cristian González

LEER MÁS: Kily González, a fondo: "Desde que llegué a Unión vivo lo mismo con las inhibiciones"

El tesorero Jorge Císeri, en diferentes entrevistas que brindó en las últimas semanas, había adelantado que del tema de la inhibición en FIFA se estaba encargando el presidente Luis Spahn, y que se encargaría de desactivarla con el dinero que ingresaría desde Racing por una parte del pase de Juan Ignacio Nardoni.

Sin embargo, en el inicio de una nueva semana, y en el informe que realiza cada siete días la FIFA, Unión volvió a aparecer entre los clubes del fútbol argentino que está inhibido. Y al igual que las anteriores veces Kily González se hizo sentir al respecto.

Es que en las dos veces anteriores, recién tuvo la certeza de que podría utilizar a los refuerzos pocas horas antes de cada uno de los partidos ante Racing. En el invierno del 2023 esperó hasta último momento por Gonzalo Morales, Nicolás Orsini, Nicolás Campisi y Tiago Banega. Incluso el Toro anotó dos goles en aquel partido ante la Academia en Santa Fe. Lo mismo ocurrió en la Copa de la Liga de este año, donde utilizó como titulares a los hermanos Bruno y Mauro Pittón, Miguel Torrén y Lucas Gamba, los refuerzos de más jerarquía que sumó el Tatengue.

Kily González.jpg

En cada una de estas ocasiones, Kily González no ocultó su fastidio, e incluso se mencionó como una de las condiciones que les planteó a los dirigentes para acordar su continuidad en diciembre del año pasado que esto no vuelva a ocurrir, pero pasó en el arranque de la Copa de la Liga 2024 y en la reanudación del Torneo de la Liga 2024.

Y Kily González prendió la mecha en Unión

Cristian González, tras el buen empate ante Estudiantes, y luego de analizar los 90 minutos, se metió de lleno en una pregunta que se le hizo sobre el mercado de pases, y no tuvo ningún reparo en destacar: "Se me fueron dos jugadores, por lo cual quiero mínimamente dos jugadores, para potenciar y mantener el nivel que tenemos en este campeonato, a veces hay que invertir y hacer un esfuerzo. Tengo puesta la camiseta de Unión, pero sé que si pierdo tres partidos me tengo que ir. Pongo la cara, tengo una relación particular con Luis Spahn, intercambiamos opiniones, a veces discutimos, y buscamos mejorar a Unión, si hay que invertir hay que invertir, es para potenciar a la gente joven".

LEER MÁS: Unión: Vera pasó la revisación médica y se acerca a Independiente

Pero luego, disparó: "No entiendo lo de las inhibiciones, desde que llegué estoy viviendo lo mismo, es muy complicado, lo primero que te dicen los jugadores es que el club está inhibido, no está bueno. Lo digo porque lo saben todos, todo lo que siento lo digo en la cara, no necesito mandarle mensaje al presidente, hablo directamente con él. Me voy de vacaciones, vuelvo y Unión está inhibido. Hay cuestiones que se tienen que solucionar, el jugador desconfía. Esto no viene de ahora, hay que cambiar, esta situación cambia, tengo la camiseta de Unión a morir, la defenderé, lo sabe el presidente, no estoy pidiendo caprichos, uno busca en todos los detalles para que sea beneficioso para el club".

Por lo que pudo saber UNO Santa Fe, estas declaraciones hicieron mucho ruido en la Comisión Directiva de Unión, sobre todo le cayeron muy mal al presidente Luis Spahn, más allá que Kily González reveló que lo que decía ya se lo había comunicado. Si bien está claro que no será motivo para romper la relación, en un momento de bonanza deportiva, se lo toma como que fueron innecesarias, en medio de un contexto donde se agudiza el ingenio para sumar los refuerzos de jerarquía que pretende el DT. ¿Tendrán alguna secuela a futuro?