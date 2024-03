Cómo le fue a Unión con Fernando Rapallini como árbitro

LEER MÁS: Kily González: "Unión tiene que estar a la altura de Boca"

A Cristian González, en la conferencia de prensa que brindó el pasado lunes en Casasol, cuando se le preguntó por Fernando Rapallini, quien no tiene buenos antecedentes con Unión, indicó: "No me preocupa el tema de los árbitros, me quejé cuando me tuve que quejar. Lo fundamental es que el árbitro pase desapercibido. Los protagonistas son los jugadores, si hace su tarea bien todo el mundo hablará del partido de fútbol y no del arbitraje. Tiene mucha experiencia y dirigió grandísimos partidos. Esperemos que sea justo".

Fernando Rapallini dirigió a Unión en 14 oportunidades, de las cuales consiguió tres victorias, sumó seis empates y sufrió cinco derrotas. Le amonestó a 36 jugadores y le expulsó a dos.

Rapallini.jpg

La primera vez que Fernando Rapallini fue árbitro de un partido de Unión como protagonista fue el 17 de septiembre de 2012, en el estadio 15 de Abril, por la Primera División, en el empate sin goles ante Atlético de Rafaela.

Mientras que la última vez que lo dirigió fue el 24 de julio del año pasado, en el José Amalfitani, donde también igualó sin goles ante Vélez. Los jugadores tatengues reclamaron un penal que no les fue otorgado.

LEER MÁS: La lista de concentrados en Unión para recibir a Boca

Por su lado, Fernando Rapallini dirigió a Boca en 28 ocasiones, con 10 victorias, ocho empates y 10 derrotas. Le amonestó a 73 jugadores y le expulsó a cuatro.

La primera vez que lo dirigió fue el 25 de octubre de 2013, en la victoria por 2-0 en La Bombonera ante Colón. Mientras que la última fue el 20 de enero del año pasado, en la Supercopa Argentina, en la derrota ante Racing por 2-1. Fue objetado por haberle dado un penal a la Academia en el final por una polémica mano de Agustín Sández.