Cómo se cerraría el acuerdo entre Unión y Racing por Balboa

LEER MÁS: Kily: "Si quieren jugadores de Unión, que los paguen y ahí me pongo del lado del presidente"

Para Cristian González es clave seguir contando con Rocky Balboa, con quien se molestó bastante, por lo que se pudo saber, por lo que fueron sus declaraciones con AM 1110 de Montevideo. En tanto que luego del partido ante Universidad Católica se refirió a estas situaciones, y brindó su veredicto en torno a la instancia final en el mercado de pases.

Unión Argentinos Adrián Balboa..jpg Prensa Unión

"Son diferentes situaciones. El Toro está muy identificado con este club y escapa a nuestro presupuesto. Y a Rocky lo quiere Racing y yo quiero que se quede, pero no puedo ser egoísta tampoco. Por ahora está acá y tiene la cabeza en Unión", manifestó Cristian González, tras la derrota ante Universidad Católica.

Pero no se quedó allí, y luego lanzó: "Ya fui muy claro con los jugadores, la cabeza en Unión y hay que respetar la camiseta. Varios no jugaron por priorizar llegar bien a lo que viene. Hasta un límite voy a permitir, de que sigan hablando. El presidente está de mi lado. Tenemos que entender somos Unión y que no nos podemos regalar. Nos tenemos que hacer valer".

La nueva propuesta de Racing por Balboa

El sábado, la dirigencia que encabeza Diego Milito presentó una oferta de 800 mil dólares por el delantero, aunque Unión la rechazó, ya que pretende una cifra cercana a los 1.100.000 dólares, que sería la cláusula de salida.

LEER MÁS: Qué dijo Zampedri de los rumores que lo vincularon a Unión

TyC Sports revela que "... las charlas avanzaron en la última hora y Racing se acercó a lo que pide Unión: llegaron a un acuerdo y, a raíz de la insistencia del jugador (quien también resignó dinero, que sería de una deuda de Unión y el porcentaje que le correspondería de la venta), finalmente se terminó de cerrar la transferencia, que pronto se anunciaría de manera oficial".

ArqueroRacing.jpg Matías Tagliamonte está en duda para custodiar el arco de Racing en el partido suspendido contra Vélez.

En el acuerdo, más allá del dinero que ingresaría y el que resignaría Adrián Balboa, llegaría a Unión el arquero Matías Taglimonte, quien viene de cerrar una gran temporada en Gimnasia de Mendoza. Vale recordar que el club de la Avenida está interesado en reforzar el puesto tras la salida de Nicolás Campisi.

Son horas decisivas para la salida de Rocky, que llevará a Unión a salir con todo al mercado de pases en busca de un centrodelantero, donde suena con fuerza, como lo remarcó UNO Santa Fe, Marcelo Estigarribia, quien tiene un año más de contrato con Atlético Tucumán.