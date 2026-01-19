Uno Santa Fe | Unión | Unión

Horas decisivas en Unión: se espera una propuesta formal por Del Blanco

En las próximas horas llegaría una propuesta de un club del exterior para activar la cláusula que Mateo Del Blanco tiene en Unión.

Ovación

Por Ovación

19 de enero 2026 · 12:18hs
Horas decisivas en Unión: se espera una propuesta formal por Del Blanco

Prensa Unión

En Unión se vive por estas horas un clima de expectativa creciente. Todo indica que sería inminente la llegada de una oferta formal por Mateo Del Blanco, uno de los futbolistas con mayor proyección del plantel y una de las piezas más valiosas desde lo deportivo y patrimonial. El lateral izquierdo cuenta con una cláusula de salida que establece que al club deben ingresarle limpios 2,5 millones de dólares y al contado, mientras que Santa Fe FC conserva un porcentaje del pase.

LEER MÁS: Unión entra en la cuenta regresiva y afina los últimos detalles para el debut ante Platense

En las últimas semanas el nombre del defensor apareció vinculado a clubes del fútbol brasileño, con menciones a Red Bull Bragantino y Corinthians, aunque hasta el momento no hubo propuestas oficiales. Sin embargo, en el entorno rojiblanco esperan que en las próximas horas se concrete una oferta para ejecutar la cláusula, un movimiento que tendría impacto inmediato.

Alivio económico, problema futbolístico para Unión

Desde el plano institucional, la eventual transferencia sería una bocanada de aire para la tesorería, en un contexto donde Unión hace tiempo no logra cerrar una venta de esta magnitud. El ingreso de esa cifra permitiría ordenar cuentas y otorgar mayor margen de maniobra en el mercado de pases.

Mateo Del Blanco
Mateo Del Blanco tendr&iacute;a los d&iacute;as contados en Uni&oacute;n, ya que se espera una inminente oferta que llegue al club.

Mateo Del Blanco tendría los días contados en Unión, ya que se espera una inminente oferta que llegue al club.

Pero la otra cara de la moneda preocupa. Mateo Del Blanco es una de las figuras del equipo y un jugador que le aporta intensidad, proyección y desequilibrio por la banda izquierda. Para Leonardo Madelón, su posible salida representaría un dolor de cabeza importante, justo en el inicio del Torneo Apertura.

Las opciones que quedan para el puesto

Hoy, el escenario en el lateral izquierdo ofrece alternativas limitadas. Bruno Pittón viene de recuperarse de una rotura de ligamentos cruzados y transita el tramo final de su puesta a punto, aunque todavía genera interrogantes sobre su continuidad física. En tanto, el paraguayo Fernando Díaz fue cedido a Nacional de Paraguay, tras no convencer al cuerpo técnico, y Claudio Corvalán, reconvertido en marcador central, quedó marginado del plantel profesional.

Con ese panorama, si se confirma la partida de Del Blanco, Unión deberá salir al mercado en busca de un lateral izquierdo, una necesidad que se sumaría a otras prioridades ya definidas.

Un mercado que se acelera y Unión no avanza

Más allá de esta posible venta, en el club sostienen la búsqueda de un volante central, tras la salida de Mauricio Martínez, y de un volante ofensivo. En ese rubro, el nombre de Diego Tarzia (Independiente) continúa en carpeta, mientras que la chance de Lucas Besozzi (Lanús) perdió fuerza con el correr de los días.

LEER MÁS: Unión y los riesgos de que se inicie el Apertura con el mercado abierto

Además, no se descarta que en el tramo final del mercado se active la cláusula de salida de Valentín Fascendini o que algún club avance por Lautaro Vargas, dos futbolistas que también aparecen como potenciales activos de venta para la institución.

Unión transita horas decisivas. La posible salida de Del Blanco puede significar un salto económico necesario, pero al mismo tiempo obliga a recalcular el proyecto deportivo. Entre la urgencia financiera y la ambición futbolística, el club deberá encontrar el equilibrio justo para no resentir el funcionamiento de un equipo que, en la previa del torneo, parecía tener certezas.

Unión Del Blanco Mateo Del Blanco
Noticias relacionadas
union gana tiempo en el mercado: la afa analiza extender la ventana y madelon toma nota

Unión gana tiempo en el mercado: la AFA analiza extender la ventana y Madelón toma nota

como llega platense para enfrentar a union en el inicio del torneo

Cómo llega Platense para enfrentar a Unión en el inicio del torneo

union, obligado a moverse: el mercado aprieta y madelon exige respuestas para el medio

Unión, obligado a moverse: el mercado aprieta y Madelón exige respuestas para el medio

union entra en la cuenta regresiva y afina los ultimos detalles para el debut ante platense

Unión entra en la cuenta regresiva y afina los últimos detalles para el debut ante Platense

Lo último

Boca en alerta: la lesión de Merentiel abre un escenario inesperado para el debut

Boca en alerta: la lesión de Merentiel abre un escenario inesperado para el debut

Buena noticia en la transmisión de Unión ante Platense

Buena noticia en la transmisión de Unión ante Platense

Djokovic arrancó firme en el Australian Open con un sólido triunfo ante Martínez

Djokovic arrancó firme en el Australian Open con un sólido triunfo ante Martínez

Último Momento
Boca en alerta: la lesión de Merentiel abre un escenario inesperado para el debut

Boca en alerta: la lesión de Merentiel abre un escenario inesperado para el debut

Buena noticia en la transmisión de Unión ante Platense

Buena noticia en la transmisión de Unión ante Platense

Djokovic arrancó firme en el Australian Open con un sólido triunfo ante Martínez

Djokovic arrancó firme en el Australian Open con un sólido triunfo ante Martínez

Colón: los que quedaron afuera de la gira a Paysandú y el mensaje del armado

Colón: los que quedaron afuera de la gira a Paysandú y el mensaje del armado

El gran gesto solidario de un exjugador de Unión con un club del interior

El gran gesto solidario de un exjugador de Unión con un club del interior

Ovación
Unión gana tiempo en el mercado: la AFA analiza extender la ventana y Madelón toma nota

Unión gana tiempo en el mercado: la AFA analiza extender la ventana y Madelón toma nota

Pulga Rodríguez, un adiós que trasciende el tiempo y queda tatuado en la historia de Colón

Pulga Rodríguez, un adiós que trasciende el tiempo y queda tatuado en la historia de Colón

Unión busca ratificar su levantada ante San Lorenzo en el Malvicino

Unión busca ratificar su levantada ante San Lorenzo en el Malvicino

Buena noticia en la transmisión de Unión ante Platense

Buena noticia en la transmisión de Unión ante Platense

Sanjustino cayó en el cruce de ida ante Juventud Unida de Gualeguaychú

Sanjustino cayó en el cruce de ida ante Juventud Unida de Gualeguaychú

Policiales
Una beba de un año está grave en el Hospital Alassia tras ser atacada por un perro

Una beba de un año está grave en el Hospital Alassia tras ser atacada por un perro

Esperanza: dos motociclistas murieron tras un choque frontal

Esperanza: dos motociclistas murieron tras un choque frontal

Detuvieron en barrio Villa del Parque a Chicharrón, buscado por un brutal homicidio

Detuvieron en barrio Villa del Parque a "Chicharrón", buscado por un brutal homicidio

Escenario
Un matafuegos vencido y los lisos perfectos de Laura: la Fiesta Provincial de la Chopera tiene su primera campeona

Un matafuegos vencido y los lisos perfectos de Laura: la Fiesta Provincial de la Chopera tiene su primera campeona

Directv y SKY marcaron el pulso del verano con su streaming desde Punta del Este

Directv y SKY marcaron el pulso del verano con su streaming desde Punta del Este

Con su estilo único y energía desbordante, Boom Boom Kid vuelve a Tribus

Con su estilo único y energía desbordante, Boom Boom Kid vuelve a Tribus

Energía rioplatense en estado puro: Cruzando el Charco regresa a Santa Fe con un show único

Energía rioplatense en estado puro: Cruzando el Charco regresa a Santa Fe con un show único

Bersuit regresa a Tribus festejando los 25 años de Hijos del Culo

Bersuit regresa a Tribus festejando los 25 años de "Hijos del Culo"