Horas decisivas en Unión: se espera una propuesta formal por Del Blanco

En las próximas horas llegaría una propuesta de un club del exterior para activar la cláusula que Mateo Del Blanco tiene en Unión.

En Unión se vive por estas horas un clima de expectativa creciente. Todo indica que sería inminente la llegada de una oferta formal por Mateo Del Blanco, uno de los futbolistas con mayor proyección del plantel y una de las piezas más valiosas desde lo deportivo y patrimonial. El lateral izquierdo cuenta con una cláusula de salida que establece que al club deben ingresarle limpios 2,5 millones de dólares y al contado, mientras que Santa Fe FC conserva un porcentaje del pase.

En las últimas semanas el nombre del defensor apareció vinculado a clubes del fútbol brasileño, con menciones a Red Bull Bragantino y Corinthians, aunque hasta el momento no hubo propuestas oficiales. Sin embargo, en el entorno rojiblanco esperan que en las próximas horas se concrete una oferta para ejecutar la cláusula, un movimiento que tendría impacto inmediato.

Alivio económico, problema futbolístico para Unión

Desde el plano institucional, la eventual transferencia sería una bocanada de aire para la tesorería, en un contexto donde Unión hace tiempo no logra cerrar una venta de esta magnitud. El ingreso de esa cifra permitiría ordenar cuentas y otorgar mayor margen de maniobra en el mercado de pases.

Pero la otra cara de la moneda preocupa. Mateo Del Blanco es una de las figuras del equipo y un jugador que le aporta intensidad, proyección y desequilibrio por la banda izquierda. Para Leonardo Madelón, su posible salida representaría un dolor de cabeza importante, justo en el inicio del Torneo Apertura.

Las opciones que quedan para el puesto

Hoy, el escenario en el lateral izquierdo ofrece alternativas limitadas. Bruno Pittón viene de recuperarse de una rotura de ligamentos cruzados y transita el tramo final de su puesta a punto, aunque todavía genera interrogantes sobre su continuidad física. En tanto, el paraguayo Fernando Díaz fue cedido a Nacional de Paraguay, tras no convencer al cuerpo técnico, y Claudio Corvalán, reconvertido en marcador central, quedó marginado del plantel profesional.

Con ese panorama, si se confirma la partida de Del Blanco, Unión deberá salir al mercado en busca de un lateral izquierdo, una necesidad que se sumaría a otras prioridades ya definidas.

Un mercado que se acelera y Unión no avanza

Más allá de esta posible venta, en el club sostienen la búsqueda de un volante central, tras la salida de Mauricio Martínez, y de un volante ofensivo. En ese rubro, el nombre de Diego Tarzia (Independiente) continúa en carpeta, mientras que la chance de Lucas Besozzi (Lanús) perdió fuerza con el correr de los días.

Además, no se descarta que en el tramo final del mercado se active la cláusula de salida de Valentín Fascendini o que algún club avance por Lautaro Vargas, dos futbolistas que también aparecen como potenciales activos de venta para la institución.

Unión transita horas decisivas. La posible salida de Del Blanco puede significar un salto económico necesario, pero al mismo tiempo obliga a recalcular el proyecto deportivo. Entre la urgencia financiera y la ambición futbolística, el club deberá encontrar el equilibrio justo para no resentir el funcionamiento de un equipo que, en la previa del torneo, parecía tener certezas.