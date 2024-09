Corvalán: "Cuando Unión tiene que dar el salto no puede, da bronca"

Claudio Corvalán se refirió a la chance que se le escapó a Unión ante un rival que pelea por no descender, y también derrochó confianza en función de lo que viene. También se refirió a la irregularidad que muestra el equipo en el Torneo de la Liga Profesional.

La autocrítica del capitán Claudio Corvalán

"Nos da mucha bronca porque cuando tenemos la posibilidad de dar el salto no lo hacemos, no estuvimos a la altura del partido, al igual que ante Tigre. Nos vamos con una derrota que ojalá no la lamentemos al final del torneo".

Y Claudio Corvalán agregó sobre la derrota de Unión: "Fue un partido, no hay que echarle la culpa a la cancha. No estuvimos bien, el rival no nos superó, pero se quedó con la victoria, nos duele no poder el salto que estamos buscando".

Unión uno por uno.jpg

Sobre la charla en el vestuario tras la derrota ante Sarmiento, Claudio Corvalán: "No es la manera que estamos acostumbrados, queremos dar otra imagen. No sé por qué nos cuesta tanto cuando tenemos que dar ese salto, tenemos que estar sueltos desde el juego. Cuando tenemos que dar el salto no somos el Unión dinámico que va al frente y busca los partidos".

"Cuando perdés es muy difícil encontrar cosas positivas, cuando pierdo no me gusta hacer análisis rápidos. Seguramente algo bueno hicimos. Ahora nos toca Central Córdoba, estamos bien, es un golpe duro pero estamos ahí, fuertes y para pelear arriba. No estuvimos a la altura, pero esto es largo, nada va a ser fácil, hay que hacerse cargo y poner la frente en alto. Tenemos que seguir en busca de nuestro objetivo que lo que estamos logrando es muy bueno", indicó en otro tramo el capitán de Unión.

Los motivos de la irregularidad de Unión según Corvalán

Más adelante, reveló: "No sé si es presión, son partidos de fútbol. Quizás no muchos pasamos estos momentos en otros equipos, es más difícil pelear arriba que abajo. No hay que relajarse, no te lo permite el fútbol, no hay que subestimar a nadie, hay que entrenar al máximo, sabemos cuál es el camino que nos va a llevar a tener más triunfos. Estamos peleando el campeonato con nuestras armas, pero duele perder esta clase de partidos".

En cuanto al motivo de la irregularidad que muestra Unión, Claudio Corvalán dijo: "Son todos los partidos difíciles, cuando tenemos partidos muy buenos no sé si tenemos una relajación, nos pasó lo mismo tras hacer un gran partido ante Argentinos y perdimos contra Tigre. Tenemos que tener una mentalidad ganadora. Tenemos que pensar en nosotros y luego en el rival. Esta imagen no es la que nos gusta y la que queremos".

Por último, Claudio Corvalán analizó lo que representa Cristian González para el plantel de Unión, sobre todo en estos momentos y tiró: "Kily para nosotros es un guía, vivió muchas cosas de estas, nos dice cómo las vivió él. Hay que escucharlo, lo que transmite estoy de acuerdo. El fútbol va por otro lado que no es el de los esquemas. Nosotros lo sabemos hacer y no hay que caer nuevamente en esto, es un golpe que duele pero estamos más enteros que nunca. No se dio pero esto sigue y es largo, queremos seguir peleando arriba".