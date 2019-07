"Se empezó bien. Se está haciendo un trabajo positivo y sumando minutos para lo que viene. Lo importante es que vamos corrigiendo cosas y trabajando tranquilos", así se concreto y directo fue el defensor de Unión, Claudio Corvalán, respecto a cómo es el presente en la pretemporada, que se lleva adelante en el predio Casasol.

El zurdo, de 30 años (23 de marzo de 1989), cristalizó su continuidad por una temporada y en conferencia de prensa confesó que eso lo motiva más que nunca, ya que la gestión fue a pedido del entrenador, Leonardo Madelón. Eso sí, también dejó en claro que haber incrementado el promedio no es un motivo para pensar en no ir por más: "Te da una linda tranquilidad, pero no hay que relajarse, ya que eso puede llevarte a bajar y tener que remar de nuevo. Hay que mantener ese colchón importante de puntos. Trabajar con énfasis para sea todavía más amplio".

Leonardo Madelón.jpg UNO Santa Fe / José Busiemi

"En lo personal estoy bien. Trabajé para que me toque estar y lo aprovecharé al máximo. No voy a cambiar mi forma de trabajar y aportar para el grupo. Estoy contento de renovar y que se me abra la puerta para ser titular es algo que tiene un doble incentivo", agregó dejando en claro que hoy podría ser un número puesto en el lateral izquierdo ante la venta de Bruno Pittón a San Lorenzo.

También habló, ante la consulta de UNO Santa Fe, de la importancia que continúen Damián Martínez y Jonathan Bottinelli: "Como grupo nos hace bien tenerlos. Son dos jugadores de la defensa fundamentales, porque salía de memoria. Entonces es casi lo mismo, salvo que ya no está Bruno. Pero todo se arma de atrás para adelante y la verdad es que estamos bien. Botti es un líder y tenemos que aprovecharlo".

En el final, fue contundente: "Todos sabemos que el ADN de Unión tiene que seguir, porque es lo que nos llevó hasta acá y puede llevarnos a más. Hay que reafirmar lo que veníamos haciendo, corrigiendo y fortaleciéndonos como grupo".