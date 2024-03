Corvalán: "Queremos estar entre los 4 de arriba en Unión"

"La forma en que buscamos el partido, es el Unión que todos queremos. El empate no hubiera sido lo adecuado, por más que el rival era muy calificado. Por suerte se ganó", contó el capitán Claudio Corvalán, luego de la victoria agónica en Santa Fe ante Boca 1-0 para ubicarse entre los que pelean arriba en la zona B de la Copa de la Liga.

Fue el autor del único gol, por lo que lo vivió de manera especial: "Todo lo hizo Unión. Boca tiene variantes y venía bien. Pero nosotros nos hicimos fuertes y logramos una victoria importante pensando en lo que viene".

Además, fue sincero respecto a Cristian González: "Si ante Independiente Rivadavia no ganábamos Kily se iba, no vamos a andar mintiendo, por lo habló. Entonces había que encontrar regularidad, equilibrio y confiar en que podíamos. A partir de ahí nos plantemos que podíamos volver a ser los de antes, pero no hay que relajarse. A partir de este camino tenemos que ir por otros tres puntos ante Defensa".

UNIÓN SE PUSO EN VENTAJA

Claudio Corvalán ganó por arriba en el área y de cabeza puso el 1-0 ante Boca



Claudio Corvalán ganó por arriba en el área y de cabeza puso el 1-0 ante Boca

"Lo hablamos con él y lo planteó. Fue parte de la autocrítia. Cuando los resultados no se dan, por más que queríamos respaldarlo, quizás se iba a tener que ir, pero lo bancamos y es un gran líder. Ahora podemos disfrutar de esto y de ganarle a Boca. Pero ya hay que pensar en lo que viene y evitar relajarnos", detalló Mugre.

El festejo de Corvalán tras el gol ante Boca: saludo a la familia y abrazo con el Kily González

Eso no fue todo: "Había que creer. Pasamos momentos peores, no creo que hayamos tocado fondo. Un momento crítico fue ante Belgrano, teniendo que pelear la permanencia. Estamos defendiendo a Unión y lo haremos de la mejor manera en buscar de alcanzar el objetivo de estar entre los cuatro de arriba".

En el final, contó cómo vio la jugada que debió ser expulsión a Cristian Medina por la infracción a Franco Pardo: "Para nosotros era roja. El árbitro dice que tocó la pelota. Pero no hilaremos finos y preferimos decimos que solo ganamos. No podemos hablar siempre del arbitraje".