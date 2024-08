Corvalán recibió dos fechas en Unión y no estará ante River, mientras que Kily fue multado

La AFA le aplicó dos fechas de suspensión a Claudio Corvalán en Unión y no estará ante River. Además, también castigaron al DT, pero es redimible por multa

Unión no para y ya piensa en River con un tema clave a resolver

Finalmente fueron dos, por lo que no podrá ser considerado. Según el informe del árbitro, por un "puntapié con pelota" (artículos 201 B y 211 del R.D). Algo que podía pasar por ser roja directa, aunque asoma como excesivo ante los pocos antecedentes de este tipo del jugador, al que, dicho sea de paso, se lo castigó con la imposibilidad de ser capitán por dos meses, algo que llama la atención.

Cristian González, también sancionado en Unión

Pero no fue el único castigado en el partido ante Racing, también el técnico Cristian González, con un partido de suspensión o el pago de una multa de 345.000 pesos, que seguramente abarcará el club. El motivo: "Términos desmedidos".

sanción unión.jpg La AFA le aplicó dos fechas de suspensión a Claudio Corvalán en Unión y no podrá estar ante River.

Resoluciones que no se veían venir con tanta severidad, por lo que quedó claro que no fue suficiente el descargo o defensa. Por lo pronto, el técnico ya sabe que no tendrá a Mugre ante el Millonario el domingo en el 15 de Abril, por lo que es probable que repira la formación.