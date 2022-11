Crecen las dudas sobre si Unión podrá comprar a Mele

Encima, tampoco se pudo cumplir con el pago de los cuotas por el prestamo, por lo que el monto a saltar –junto con la ficha– al 1.000.000 de la moneda estadonidense. El Tate es preso de la postura del gobierno en este caso. Se podría accerse a otros caminos para pagar, pero a una cotización sumamente alta que atentaría con reunir ahí el monto.

En la caliente Asamblea, que todavía no tiene nueva fecha para intentar aprobar la Memoria y Balance, fue uno de los planteamientos de los socios al presidente Luis Spahn. Unión siempre estuvo esperando la habilitación del Banco Central para pagar un dólar más accesible, pero no llegó.

santiago mele.jpg El escenario sigue igual y se complican las chances de que Unión pueda comprar a Santiago Mele. Prensa Unión.

Esto hace que otros equipos se interesen y queden expectantes. Ya se viene informado incluso que Deportivo Cali y Junior, ambos de Colombia, ya habrían entablado charlas con Plaza Colonia para intentar llegar a un acuerdo, siempre y cuando Unión, que tiene la prioridad, no lo pueda comprar.

También trascendió con insistencia que River e Independiente lo tienen en la mira. No es para menos, Santiago Mele se revalorizó y potenció en Santa Fe, por lo que no sorprende que tenga interesados. La dirigencia lo sabe y trata de hacer el esfuerzo no solo económico sino también deportivo, pero se encuentra con un escollo muy grande.

Como viene la mano, la continuidad del golero uruguayo sería cada más complicada. Todavía queda tiempo, pero el escenario no se modifica y así, no se podrá.