Cristian González: "El mercado de pases de Unión es buenísimo"

Tras uno de los últimos ensayos, Cristian González atendió a los medios, entre los cuales se encuentra UNO Santa Fe, junto al equipo de Dial Deportivo conformado por Melani Rosas y Melani Rivas, donde hizo un repaso por la pretemporada, el mercado de pases, y se refirió otras vez a los objetivos trazados por Unión.

El mano a mano con Cristian González en Montevideo

"Hicimos una grandísima pretemporada, más allá que falta el último amistoso. Desde la expectativa de los valores y lo físico me entusiasma, trabajamos mucho en doble turno, con sistemas de juegos y situaciones que se pueden dar en un partido. Ojalá lo podamos llevar a cabo cuando arranque el campeonato, que es lo más importante", comenzó diciendo Cristian González.

En tanto que luego, destacó que "estamos bien, más allá que hay molestias por el esfuerzo que hicieron. Molestias, cansancio, calor, viento... Pero hay que saber soportar situaciones, ya que tenemos que prepararnos para las tres competencias por igual, por eso estoy contento porque sumamos seis o siete jugadores, además quiero que algunos se queden. Pero estamos bien, falta rodaje, ya que el jugador no está fresco como debe estar, tenemos que estar preparados para enfrentar a Estudiantes".

Sobre el mercado de pases de Unión, Cristian González dijo: "Espero que no pase nada raro pero está ahí el séptimo refuerzo. Tengo entendido que lo de Joaquín (Mosqueira) está cerrado en Talleres. Y lo de Franco, quiero que continúe, hay dando vueltas cosas que no son importantes, no podemos regalarnos, eso me pone feliz que Luis (Spahn) defienda a los jugadores. Él está contento, está identificado, es el jugador que más partidos jugó. Pero me tengo que poner de lado del jugador, como ocurrió con Adrián (Balboa). Mientras tanto son jugadores míos y están comprometidos, confío plenamente que se quedará con nosotros".

Y cuando se le preguntó nuevamente por la chance de que emigre Franco Pardo, Kily González fue enérgico al decir: "No". Y agregó: "No quiero que se vaya, para mí es un pilar importante en defensa, no se me cruza por la cabeza esa posibilidad, aunque tengo que mirarlo de reojo. Me preocupa que el mercado seguirá abierto cuando arranque el campeonato, me da incertidumbre. Haremos todo lo posible que esté a gusto, esperemos que el número que se maneja no sea alcanzado por ninguno".

En cuanto al reemplazo de Balboa, Cristian González reconoció: "Estamos en negociaciones, hay mucho tiempo, me da incertidumbre que esté abierto por lo de Pardo, pero tranquilidad para ir a buscar un delantero. Necesitamos delanteros, hay predisposición y la iniciativa para cerrar cuanto antes a los jugadores que estamos buscando".

"Siempre hay apuestas, beneficios para el club. Traje muchos chicos, tres arqueros son juveniles, hay jugadores de Reserva que están dando sus primeros pasos. Me gusta verlos, todos pelados, de hablarles, motivarlos y hacerles ver que están en Primera División. Se tienen que dar cuenta lo lindo que es esto", agregó sobre si se retira del mercado de pases si llegan más delanteros a Unión.

La particular visión del Kily González en Unión

Luego, cuando UNO Santa Fe lo consultó por cómo se están armando los equipos argentinos, el DT de Unión dijo: "Está bueno de ver cómo se refuerzan, nada garantiza nada en el fútbol. Podés traer a los mejores del mundo pero después tenés que competir y desafiarte con el que es mejor que vos. Se respeta la historia pero después somos 11 contra 11".

También se le pidió un balance por el mercado de pases Unión, y Kily González destacó: "Es bueno, buenísimo, estoy muy feliz de que tengamos siete jugadores, sostuvimos a los que quisimos sostener. Estoy contento y muy ilusionado. Los juveniles tienen un proceso de adaptación, fueron sparring y hoy están acá".

Luego, indicó: "Estoy muy contento con los jugadores que se sumaron, Mauri y Ezequiel, en cuanto a lo que puede ser tenencia del balón, para hacer la pausa necesaria para que no seamos tan directos. Julián (Palacios) y Fraga (Franco Fragapane) son desequilibrantes en el mediocampo, tenemos muchas variantes".

En otro tramo, se lo consultó por la mentada línea de 5 defensores, y argumentó: "Creo que una de las virtudes que debe tener el entrenador es adaptarse al plantel que tiene, luego se van viendo cosas. Veo que mi equipo se siente más cómodo defendiendo con línea de tres que de cuatro. Pero esto es fútbol, no está tanto en el sistema sino en ver cómo se defiende

En cuanto al puesto del volante central, reveló: "Si se va Joaquín (Mosqueira) está Mauro (Pittón), jugó como pivote, Ezequiel (Ham) también, Mauri (Martínez) ni hablar, me da la posibilidad de cambiar el rombo. Hay que ver cómo defiendo, si me meto atrás se defiende con cinco".

Se lo consultó sobre el vínculo que tiene con los jugadores de Unión, y Cristian González reveló: "Es primordial, hay reacciones que tengo que me enojo y a los dos segundos me río y los abrazos, los reto, les grito y luego los aliento. Estoy un poco loco, pero lo vivo de esa manera. Luego está lo humano en cómo nos manejamos, en la concentración, las bromas, meterme en las habitaciones con ellos. Quiero que estén bien en lo personal para que luego esté bien desde lo futbolístico. Hay que estar preparados, creo que hoy estamos, se puede, hay que creer y tenemos que estar todos juntos. El que no apoya a Unión no es de Unión".

Y sobre la relación con el presidente Luis Spahn, Kily González destacó: "Tenemos una relación muy particular, el Flaco (Costas) es el intermediario, el filtro es él. Estamos bien, nos queremos, le tengo respeto, es el presidente del club, no estoy por encima de él. Ojalá que le podamos dar una alegría luego de varios años de mandato, me llena de felicidad que haya cumplido con lo que le pedí".

En el final, Cristian González disparó: "Vamos a ver a un Unión protagonista, que irá a jugar de igual a igual a todos lados con sus armas, un Unión que se anime a jugar, que tenga la pelota, confío en estos jugadores que nos van a dar eso, ojalá la gente se sienta identificada con las formas, y que superemos lo que hicimos en este campeonato".