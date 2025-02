Cristian González, ¿se juega el puesto de DT de Unión ante Gimnasia?

LEER MÁS: Sin jugar, Unión quedó bastante lejos del primer objetivo

Con esta satisfacción pública que hizo Kily González del mercado de pases, los hinchas cambiaron el foco de la crítica, ya que en 2024 cuando los resultados no llegaban los cuestionamientos eran para el presidente Luis Spahn y su CD, pero ahora es el mismo DT quien debe afrontar los mismos, debido a que se lo proveyó de las herramientas que tanto pretendía.

Es verdad que es un proceso nuevo y que hay varios jugadores que se están terminando de adaptar al club, la ciudad y sobre todo la idea de juego, pero también es una realidad que los tiempos se acortan y que a pesar de la estima y consideración que hay para con Kily González, también le caben las generales de la ley cuando no llegan los resultados.

KilyGonzález.jpg

En lo que va de la temporada, Kily González no solo que probó con todos los jugadores que tiene en el plantel, sino que también se atrevió a modificar el sistema de juego por el que viene apostando desde que asumió en Unión, en 2023. Pero como el mismo no tuvo los efectos esperados, en la dura derrota ante Argentinos, todo parece indicar que esa idea del 4-4-2 para iniciar un partido será muy difícil que se repita.

Lo que juega en contra de Kily González en Unión

Si Unión no le gana o pierde ante Gimnasia no sería descabellado que se decida, de alguna de las partes, terminar con la relación laboral. Es que ya se habrían consumido ocho fechas (siete para el equipo rojiblanco). Si esto se produce, quedaría casi sin chances de acceder a la siguiente fase, y pensando seriamente en sumar puntos para salir del fondo de la tabla acumulada.

Es que más allá que la temporada recién está arrancando, Unión se encuentra en el fondo de esta tabla, que vale recordar lleva al último a la Primera Nacional (el otro descenso se producirá por tabla de promedios, donde tiene un oxígeno muy importante).

En caso de no darse un resultado positivo, sería un condicionante para la continuidad de Kily González la respuesta del hincha de Unión, del que se espera que en gran número colme el 15 de Abril para este encuentro ante Gimnasia. El público de a poco comenzó a darle las espaldas al DT, no solo por este pobre arranque, sino que está potenciado por un cierre de temporada anterior que tampoco fue satisfactorio, más allá de la clasificación a la Copa Sudamericana.

LEER MÁS: Unión podría recuperar a Nicolás Paz antes de lo previsto

Tampoco sería menor el dato del clima político que se está viviendo en Unión, ya que la oposición toda se encolumnará detrás de la figura de Héctor Desvaux, quien será oficializado como candidato a presidente el próximo viernes. En caso de que el resultado no sea el esperado ante Gimnasia, no sería de extrañar que la dirigencia busque un golpe de efecto, tomando como referencia las críticas profundas que podrían aparecer, en un momento no oportuno por lo antes expuesto.

De parte del DT, vale recordar que reveló que "no me pongo plazos para nada, si veo que mis jugadores no me responden me voy, está complicada la situación, es un proceso de formación y hay que acomodarnos, nos pasan estas situaciones, el día que yo vea que mi equipo juega horrible seré el primero en irme".

Si bien hay confianza y optimismo en que Kily González pueda sacar a Unión de esta crisis futbolística, está claro que el partido ante Gimnasia será determinante para su continuidad, ya que más allá que a los pocos días se le viene su debut en Copa Argentina ante Colegiales, un nuevo golpe y en el 15 de Abril sería muy difícil de asimilar no solo por el DT, sino por la dirigencia, en medio de un clima político que cada vez se hace más intenso.