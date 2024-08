Cuál es la capacidad de tolerancia de Kily González en Unión

Mucho no debería importarle a Kily González la realidad económica y financiera de Unión, si no fuera porque eso conspira contra un mercado de pases donde necesita como mínimo reemplazar a dos titulares indiscutidos que se fueron en las últimas semanas, como son los casos de Mauro Luna Diale al Ajmat de Rusia y Federico Vera a Independiente.

Los rumores y la confirmación de Claudio Corvalán

Una vez que el plantel volvió a Santa Fe, tras la derrota ante Racing, y las duras declaraciones del DT, el presidente Luis Spahn se hizo presente en Casasol para hablar con el cuerpo técnico, donde a pesar que fue muy tensa, por lo que se pudo conocer, se consiguió calmar las aguas.

Sin embargo, en la previa del partido ante Rosario Central, fue el mismo capitán Claudio Corvalán quien afirmó, sino que se le preguntara específicamente por esa situación, en diálogo con TNT Sports, que en la semana tuvieron que convencerlo a Cristian González de que siga porque quería dar un paso al costado. De esta manera fue el primero, y con una voz muy autorizada, en darle crédito a esta información.

Cristian González.jpg

Kily González, tras el empate ante River, fue consultado por los rumores, que no nacieron en la ciudad, que lo vinculaban a Rosario Central, donde respondió entre risas. En tanto que antes, tras la victoria ante el Canalla, había referenciado: "No quiero hablar más del tema, hablé con el presidente en la semana, fue positivo. Ojalá se pueda solucionar el tema de las inhibiciones, tuvimos una charla contundente, le dije que pensemos que Unión está por encima de todos los nombres".

Para luego, indicar: "El compromiso que tengo con los jugadores me da la fortaleza para seguir, tuvimos una charla muy buena, ellos saben que cuentan conmigo, conocen mis reacciones. De ahí empezamos a cambiar opiniones".

La versión que molestó y salió a desmentir Kily González

Pero en la previa del partido ante Belgrano se produjo un rumor muy fuerte, que indicaba que Cristian González podría dejar su cargo, disgustado con la situación. Que incluso había llevado a todos los jugadores del plantel a Córdoba debido a que sería su despedida, situación que se podría desprender en las apariciones de Simón Rivero y Nicolás Orsini, quienes en principio no estaban para jugar.

Kily González salió con los tapones de punta contra los medios santafesinos, en la misma consonancia que lo había hecho por los rumores que lo vinculaban a Rosario Central y Boca, los cuales vale aclarar que no nacieron en la ciudad. Incluso, en Buenos Aires, como se hizo eco UNO Santa Fe, se lo sigue relacionando al Xeneize.

"Yo estoy bien, más fuerte que nunca, tengo la camiseta de Unión puesta como mis jugadores, más no puedo seguir. Seguimos inhibidos, es la realidad. La verdad que cansa pero me quedo con mis jugadores, nos sacaron dos puntos y hay que seguir, por el escudo, porque estamos juntos y por la gente de Unión que quiere que le vaya bien al equipo. Me queda irme y dejar a mis jugadores. O que me llamaron Boca o Central, muchos lo dijeron. Dejo y me voy. El día que lo tenga primero se los diré a mis jugadores, tengo la camiseta puesta con Unión hasta el final", dijo Kily González tras el empate en Córdoba.

Lo concreto es que más allá de lo ocurrido el viernes en cuanto a los fuertes rumores de un posible alejamiento, al tema de su situación la instaló el mismo DT, cuando luego del partido ante Racing destacó que "ya sé lo que tengo que hacer", lo que fue confirmado por el capitán Claudio Corvalán. En este caso, aplica mejor que nunca el dicho "a confesión de parte, relevo de prueba".