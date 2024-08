La visión de Franco Pardo del offside que perjudicó a Unión

Uno de los jugadores que se refirió a lo que le tocó vivir a Unión en Córdoba fue Franco Pardo, una de las figuras que tuvo el equipo en el empate, quien se refirió no solo al presente en el Torneo de la Liga Profesional, sino también a la polémica que lo privó de subirse en soledad a la punta.

En declaraciones a Tercer Tiempo por Radio Sucesos, en Córdoba, Franco Pardo destacó: "Me siento muy bien en Unión, eso me da mucha confianza. Jugamos con línea de tres en el fondo y la continuidad hace mucho a que el futbolista tome personalidad y una manera de jugar distinta. Estoy pasando por un gran momento".

Cuando se lo consultó sobre si le gustaría volver a Belgrano, Franco Pardo indicó: "Siempre es lindo volver a donde uno se formó, porque Belgrano es mi casa. Fue un partido con esas sensaciones. Pero en este momento defiendo la camiseta de Unión. Claro que me gustaría volver y jugar en Primera con Belgrano".

Y continuó: "Mi debut en Belgrano fue con (Ricardo) Caruso Lombardi, y creí que iba a quedarme por más tiempo. Me tocó jugar con Santi Longo, con Ulises (Sánchez), el Colo Barinaga. También con Bruno Zapelli, que ahora será rival en octavos de Copa Sudamericana".

Y recordó a Cristián Romero, porque además jugaba en su posición: “Compartí plantel de Reserva con Cuti y era algo... no me sobran las palabras para calificarlo. Todos sabíamos lo que podía dar. Cuando se fue a Europa creía que iba a triunfar. Me genera mucha alegría su presente”.

El reclamo de Unión por el offside en el final ante Belgrano

"Fue un momento incómodo, sabíamos que podíamos quedar punteros y fue una jugada que nos condicionó. Vimos la jugada y sabíamos que era offside, cada vez que la vea es más offside”, lanzó Franco Pardo sobre el 1 a 1 anotado por Matías Suárez para Belgrano ante Unión en el Gigante de Alberdi.

@Belgrano

"Siempre en el fútbol argentino pasan cosas raras. No solo a Unión, en el torneo pasado le pasó a otro equipo. Siempre está la duda. Estamos en un buen momento, arriba en el torneo y hay equipos más grandes que están abajo y eso no gusta", descargó Franco Pardo.

La visión de Pardo sobre los equipos cordobeses y la lucha en la Liga

"El semestre pasado vi muy bien a Talleres. Ahora Belgrano tiene identidad, una idea clara, es lo más parejito. Instituto es más desparejo en ese sentido”, observó Pardo, sobre el andar de los equipos cordobeses.

“Por nombres creo que Racing es el que tiene mejor equipo del fútbol argentino. Nosotros venimos haciendo bien las cosas, Vélez hace muchas fechas en levantada. El fútbol argentino está muy parejo”, completó.

