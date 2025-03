Cuál fue el saldo de la primera inspección en Unión de Conmebol

LEER MÁS: La reserva de Unión no lo pudo aguantar y perdió con Tigre en un partidazo

Se conoció que en este sentido Conmebol está realizando entre este jueves y viernes una inspección en el estadio 15 de Abril de Unión en cuanto a la iluminación que presentará en la competencia, como lo hace en todos los escenarios donde se desarrollará la misma.

15 de abril chapas.jpg José Busiemi / UNO Santa Fe

"Unión no cumplirá con la iluminación necesaria para el inicio de la Copa Sudamericana", informó el sitio Doble Amarilla, y agregó: "Pablo Pecantel, encargado de obras en el Tatengue, mencionó que no llegarán con la nueva luminaria para su localía en la competencia internacional. Vale destacar que todavía no alcanza los 1.300 lúmenes que se requieren para participar en torneos Conmebol".

Qué dijo Pecantel sobre la iluminación en Unión

Pablo Pecantel, encargado de obras, explicó: “Unión estaba por debajo con la obra de iluminación del 2019 y se llegó a un nivel de 1.000 lux de promedio, que igual era insuficiente. Por eso se propuso llegar a los 1.800, que fue el proyecto que se hizo y se está llevando a cabo”.

“La parte sur ya terminada, donde se incorporaron 86 artefactos de última tecnología LED. Resta completar el lateral norte sobre sobre calle Pujato. Se están ya terminando las fundaciones de las columnas que van ahí, que son dos importantes. En la noreste y la noroeste, contemplando las dos centrales que van a seguir siendo parte de la estructura”, agregó en diálogo con Radio Gol 96.7.

Además, confesó: "La obra deberíamos estar cerrándola para finales de marzo, que es donde debería hacerse una inspección y una medición de los resultados. Un proyecto que hizo la firma Philips para ya dar por concluida esa obra".

“El objetivo que nos propusimos fue tener un nivel de iluminación de 1.800 lux, con lo cual se supera ampliamente el valor que la Conmebol exige. Algo que le daría vigencia por varios años, en la medida que Conmebol pueda superar esa exigencia. Cuando lo terminemos, estaríamos sobrados”, cerró.

Por lo que pudo conocer UNO Santa Fe, la obra en Unión está en marcha, donde se completaron las tareas en el sector sur, mientras que en la norte está todavía en obra, y se espera que esté lista para las primeras semanas de abril. El jueves fue la inspección de la iluminación, donde en algunos puntos de la cancha no dio los 1.300 lux.

Fuente: UNO Santa Fe / Doble Amarilla