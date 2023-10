¿Cuándo se aprobarán los balances en Unión?

A pocos días de cumplirse un año de un balance no aprobado por los socios y con otro ejercicio cerrado, se acortan los plazos para Unión

Personas Jurídicas intimó a Unión para que pueda regularizar su situación con los balances no aprobados.

Muchos temas en el mundo Unión siguen sueltos y sin resolución, con lo cual, el tiempo corre y algunos deben tener a la brevedad una respuesta. La Asamblea postergada todavía no tiene nueva fecha de realización.

En los últimos días, la Inspección General de Personas Jurídicas intimó a la institución para regularizar la situación y se espera una convoctoria en breve para aprobar dos balances, el que no se pudo hacer el año pasado más el reciente.

Para zanjar dudas de cómo es el manejo en este tipo de situaciones, María Victoria Stratta, titular de la IGPJ charló con radio Sol Play FM 91.5 y en el inicio reconoció que "lo que tiene que presentar toda Asociación sin fines de lucro en cada período es la documentación de sus memorias y balances, sino lo hacen puede ser intimada, no va a dejar de existir pero está en falta".

Más adelante apuntó que "se intima a que se presenten los elementos, puede dar lugar a un sumario, si se polongra en el tiempo, si es durante varios ejercicios, generalmente se trata de actuar, se presume que no funciona".

Y luego, refrendó. "Por ahí aparece una Asociación cualquiera porque el universo es muy amplia, resulta que se constituyó hace 10 años y no presentó nada, sino se le revocará la autorización para funcionar".

LEER MÁS: Identidad Unionista pide aclaraciones a la CD de Unión

En referencia a la situación de Unión, puntualizó que "en el caso de Unión el balance está hecho, los asociados no lo aprobaron, es un derecho que tiene, existe pero sin aprobación, es respecto al ejercicio cerrado en junio del año pasado, el del corriente año no está vencida la presentación".

En otro tramo de la charla, añadió que "el 31 de octubre se cumple un año con una Asamblea inconclusa, tienen que someterlo a votación, el derecho del asociado para aprobarlo o no es un derecho individual. Tiene que volver a convocar a una Asamblea, nosotros hicimos el requerimiento. Pensamos que cuando se cierre este ejercicio aprobarán los dos, es lo que comunmente pasa".

Stratta también detalló que "se pueden corregir cosas de fondo, algunos defectos técnicos, se puede tratar nuevamente, en cualquier momento, generalmente cuando ocurren estas cosas se lo junta con el ejercicio siguiente".

Y luego destacó: "Personas Jurídicas no puede sancionar a Unión, la sanción que puede haber es por no cumplir con los deberes, si los asociados de Unión deciden no aprobar balance, reforma de estatuto, son ellos los que deciden".