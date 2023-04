¿Cuándo se hará la tan postergada Asamblea de Unión?

"Hay una cuestión política de esa índole hay un objetivo de desgastar a la Comisión y a mi figura, que es un obstáculo para elecciones futuras. Le causa vergüenza al club, buscan beneficios para sus propuestas y no les dio resultados. Los cuatro puntos que nos acusaron no lo tuvo en cuenta la Fiscalía, dictámenes sin asidero, la Justicia hizo allanamientos sin pruebas", apuntó.

Para luego reconocer: "En lo personal no le doy importancia, lo tomo como de quien viene, no me parece relevante y también de la misma manera en mi whatsapp aparecen insultos, tengo muchos socios que me dan aliento y me piden por favor que no afloja, que no renuncie a que el club se maneje con otros objetivos".

Spahn dio, con pelos y señales, la conformación de los sectores que le ponen palos en la rueda, al subrayar que "hay tres grupos: los ideólogos que movilizan esto, fueron decretados algunos, Unión hace un gol y no lo griten, cuando pierde se alegran. Están los operadores, unos 20 o 25, y después unos 200 socios que llegan a las arengas, insultos, se plegan para las protestas en la cancha".

En otro tramo de la charla, sin nombrarlo, apuntó a alguien en particular, al decir que "cuando la codicia por administrar el club, la desesperación consolidan en una persona no es fácil. Los resultados de las elecciones no apaciguaron nada, después nos allanan el club, nos hicieron perder el tiempo, ahora trabajan en función de las próximas elecciones en dos años. No podemos desatender el club, nos puso una denuncia que no podía votar, el más inmaculado estuvo 18 meses sin pagar la cuota. Todo para impedir que la elección sea en tiempo y forma. La sociedad está angustiada y ellos quieren canalizar con resultados negativos la violencia".

Mucha gente aún espera saber cuándo será la convocatoria para cumplir con una Asamblea que en su fecha original terminó en escándalo. Por eso, disparó: "La Asamblea la estaremos haciendo para fines de abril o primeros días de mayo. Le pedimos tres meses y no hubo inconvenientes. El club está muy bien relacionado a su conducta y al tiempo, fuimos constructivos y acompañamos todos los procesos de AFA. Ahí veremos si los violentos logran su cometido. No votan el balance mío, sino el del club, si quieren traerle perjuicio a los socios que sigan con su tarea. A las tres listas les hicimos el pedido que hagan una objeción y nadie lo hizo. Si hay 1000 ovejas y 100 hienas se imponen las hienas, no hay mucha alternativa".