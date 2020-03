De Iriondo: "Me hubiese gustado irme de otra forma de Unión"

El coronavirus encuentra a muchos futbolistas con pasado en Santa Fe lejos de sus seres queridos, a la espera de que este flagelo pase y puedan retomar sus actividades.

Manuel De Iriondo, es uno de los tantos que está a kilómetros de distancia de sus afectos. El volante intenta no perder la paciencia en Rumania, donde fichó en el Politehnica el pasado mes de enero después no tener lugar en Unión.

En diálogo con radio Sol 91.5 reconoció que "estoy en un departamento cómodo, todo el día tocando la guitarra con un amigo, estar solo sería mucho más duro. La Asociación rumana dijo que por ahí a mediados de abril se retomarían los entrenamientos para jugar de nuevo en mayo. El club pidió que nadie se vaya a sus países, de los que somos de afuera, por el hecho de tener que estar aislado si vuelvo a Argentina y cuando regresara a Rumania".

LEER MÁS: Unión y su postura para buscar al sucesor de Madelón

Realmente a mucha gente no le quedó clara la salida de un futbolista rendidor, al que no tuvo en cuenta Madelón y prefirió optar por varias opciones distintas a las de Iriondo.

Cuando le consultaron al mediocampista por aquella decisión, expresó que "no sabría decir lo que pasó, es una decisión que tomó Leo (Madelón), nunca supe los motivos, cuando vuelvo de Olimpo me dijo que no estaba en sus planes, tenía a Acevedo Mauro Pittón, Comas, también estaba Méndez y lo trajo a Elías".

Para más adelante, agregar: "Junto al Pollo Bottinelli seguimos entrenando, yo lo hacía en doble turno para no perder la forma. La decisión la tomó él, iba por la calle y la gente me preguntaba porqué no jugaba y no sabía que decir. Son cosas que pasan en el fútbol, cuando pase el tiempo tal vez lo pueda entender, en su momento fue una gran decepción mi salida de Unión, más allá de los gustos futbolísticos, en lo humano el trato fue diferente a otros".

Manuel De iriondo 1.jpg De Iriondo se encuentra jugando en Rumania. Prensa Unión

Manuel De Iriondo no dudó en afirmar que "creo que podía ayudar al equipo, había tenido un buen semestre en Olimpo, me sentía con confianza y por una decisión personal más que futbolística me quedé afuera. Di vuelta la página, no guardo rencor, me sirvió para aprender como experiencia, la de aguantar, de manejar la ansiedad y sacar lo positivo, me hubiese encantado jugar pero no se dio pero por lo menos aprendí algunas cosas".

LEER MÁS: Marcelo Martín: "Unión habría perdido 700.000 dólares con la venta de Gómez Andrade"

En otro tramo de la charla, Manuel De Iriondo dijo que "a lo mejor a Leo le molestó que quería continuidad y haber pedido salir a préstamo, no se me ocurre otra cosa, nunca lo hablé con él y es algo que pasó y me quedó un gran recuerdo de Unión y una espina del último semestre, me hubiese gustado irme de otra manera".

En la parte final, reconoció que "con Mazzola y Bottinelli hice una gran amistad, después con los profes y la gente del club. Formamos un grupo muy bueno con Yeimar, Gamba con el que me hablo mucho, Soldano, los Pittón, esa camada hizo historia en el club".