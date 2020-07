"De Unión no me llamó nadie, por eso agarré mis cosas y me volví"

Federico Milo tiene el pase en su poder y el 30 de junio finalizó su contrato con Unión. Siempre se dijo que la dirigencia junto al nuevo entrenador Juan Manuel Azconzábal pretendían que siga en el plantel. Sin embargo, en estos días en los que ya no pertenece al Tate, nadie se comunicó para ofrecerle la renovación del vínculo.

Esa situación hizo que el defensor retornara a Buenos Aires, dado que la situación no se definía y que en el medio surgió un interés de Estudiantes de La Plata. Existió un contacto con el jugador y también con su representante. Pero por ahora se trató de un sondeo.

En diálogo con Radio La Redonda, Milo explicó su situación: "Me volví (Buenos Aires) con la mentalidad de un cambio en mi carrera. Desde Unión no se comunicaron conmigo y por eso agarré mis cosas y me vine para acá. Lo hablé con mi representante y estoy tranquilo, por el momento hay sondeos, pero ninguna propuesta concreta", comenzó diciendo.

Consultado por la chance de jugar en Estudiantes respondió: "Se comunicaron conmigo y con mi representante y ahí le preguntaron como era mi situación. Pero la realidad es que no se habló de un contrato, averiguaron mi situación, pero todo quedó ahí. Sería algo lindo jugar en Estudiantes, una institución con esa grandeza significaría un salto en mi carrera".

Respecto a la chance de seguir jugando en Unión dijo: "Puede ser que la indefinición del técnico hizo que varios compañeros no tuvieran certezas. En mi caso como no se comunicaron más conmigo me volví. Escuché que supuestamente Azconzábal me iba a tener en cuenta, pero creo que lo de Unión ya es pasado. Igualmente si se llegan a comunicar nos sentaremos a hablar".

Por último, a la hora de hablar respecto al nivel futbolístico que mostró en los últimos tiempos manifestó: "En Arsenal tuve un buen rendimiento, jugando como lateral o como volante. Y en Unión me asenté en el último semestre en donde considero que rendí bastante bien"