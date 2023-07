Del Blanco: "Me estoy adaptando bien a mi nueva posición"

Y el volante ofensivo, devenido en defensor, continuó entre los once, primero porque Zenón no pudo recuperarse de su lesión, y segundo porque jugó para que el DT rojiblanco lo tenga en los planes.

Fue uno de los pocos protagonistas que charló con la prensa después del 0 a 0 contra Platense y expresó, en relación a un par de jugadas donde cayó en el área rival que "en una jugada me tiré, quería buscar el contacto, en la otra en el área lo sentí al contacto y me tiré. Muy contento por la oportunidad que se me está dando, no pudimos sumar de a tres, pero vamos por buen camino".

El canterano tatengue admitió que "siempre en el plantel la competencia es sana, contento porque el equipo y el entrenador siguen confiando en mí. Si le toca volver a Kevin (Zenón) apoyaré desde afuera, como si es al revés seguramente pasará lo mismo".

Antes de regresar a la concentración para después tener libre el domingo y empezar a pensar en Vélez, refrendó que "yo era volante ofensivo, hace varios meses que estoy entrenando en esta posición y por suerte me estoy adaptando bien. En un crucé estaba un poco mareado pero cuando hicieron la seña para el cambio ni loco quería salir. Por suerte me recuperé para continuar".