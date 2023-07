Más adelante apuntó que "sabía que Kevin (Zenón) estaba con una molestia, me avisó Kily al mediodía, estaba un poco nervioso, venía entrenando en esa posición, miraba mucho, no me costó tanto. Tenía miedo en el tema defensivo, pero me ayudaron mucho mis compañeros y eso me sirvió un montón".

Del Blanco recordó que "jugaba en Corinthians Santa Fe, el club cerró y a fines de 2014 me llaman de Unión, me fui a probar, desde entonces estoy en el club. Cumplo en octubre 20 años".

Y luego, subrayó: "Cuando Kily me avisa que voy a jugar de titular, estaba con mis padres en Córdoba, fue un momento muy emocionante para ellos, en lo personal es muy lindo para mí y para mi familia. Somos de Santa Fe capital. Todos hinchas de Unión desde chiquitos".

En referencia al nuevo cuerpo técnico, el juvenil rojiblanco dijo que "Kily por lo poco que lo tuvimos es una gran persona, habla con cada uno, personalmente ayuda, nos pregunta como estamos, se van viendo cosas, vamos mejorando, hay que seguir por el mismo camino, no dejar de luchar y agregar un poco más de juego. Así vamos a lograr más puntos seguramente".

Con respecto a la campaña del equipo, subrayó que "este año tuvimos la particularidad que vivimos un momento muy malo, eso me ayudó a ser más profesional, eso te ayuda muchísimo, estamos anímicamente bien, no nos gusta estar abajo pero estamos yendo por buen camino"

Antes de su despedida, confesó que el objetivo próximo es "afianzarme en el plantel y aprovechar cada oportunidad, siempre que tenga que jugar 5' o ser titular, voy a intentar hacerlo de la mejor manera. Ojalá pueda debutar como titular, seguramente mucha gente irá a la cancha a alentarme".