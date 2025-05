Del Sel, por UNO 106.3: "La gente de Unión se dio cuenta del buen trabajo que hizo Spahn"

“Creo que todos los unionistas, en definitiva, estamos contentos”, aseguró. Valoró especialmente la actitud del candidato opositor, Héctor Desvaux, al destacar que “va a colaborar y puede sumar gente”. Para Del Sel, fue “una elección muy buena, donde no hubo disturbios ni discusiones, todo muy en paz, como corresponde, muy democrático y con mucho respeto”.

Sobre la campaña electoral, fue claro: “Pipo erró el camino con la crítica. Creo que tendría que haber sido distinta. Se hizo justicia por el trabajo de Luis en todos estos años. No hay que olvidarse cómo tomó el club hace unos años atrás: un Unión deplorable, destruido, con ollas populares y sin poder pagar la luz, ni nada. Era una cosa espantosa. El crecimiento de todos estos años de Luis como presidente hay que reconocérselo”.

Del Sel explicó que decidió sumarse a la gestión para respaldar a Spahn: “Él habló de que será su último mandato, pero creo que fue un empresario que supo hacer crecer a Unión y merecía mucho más respeto frente a las críticas infundadas que hubo en esta campaña. Como ahora tengo un poquito más de tiempo, quise sumarme al club con el que colaboré toda mi vida. Ahora lo voy a hacer un poquito más desde adentro, informándome, colaborando y tratando de llevar un poco más de alegría, de un estado de ánimo que el fútbol tiene que cambiar”.

Miguel Del Sel, directo en su nuevo función como directivo de Unión

El dirigente subrayó el valor social del club: “Hoy Unión tiene una vida incomparable. Lo pone entre los 10 clubes más importantes del país por su funcionamiento. Pasás a cualquier hora por Unión y son cientos de pibes y familias que disfrutan de la institución. Eso tiene un valor enorme. Hay que saber ver lo que significa un club para una barriada. Yo reconozco la labor, el trabajo, el esfuerzo que ha hecho Luis y por eso me sumé”.

Miguel Del Sel 2.jpeg

En cuanto a lo deportivo, Del Sel opinó que “los resultados fueron muy injustos con Unión. Tendría que haber tenido un poquito más de suerte para que entre la pelota, la historia pudo ser otra. Cuando gana Unión, todo el mundo se va feliz aplaudiendo; cuando pierde, todos se van a las puteadas. Pero no hay que ser fanático a la hora de tomar decisiones, porque ahí se cometen errores”.

Sobre la nueva gestión, resaltó: “En la comisión directiva vamos todos ad honorem, nadie cobra un peso. Todo el tiempo que yo le dé a Unión es todo de onda, como dicen los pibes hoy. La gente tiene que valorar también eso”.

Con humor, habló sobre refuerzos: “Ya hay jugadores que me llamaron. Por supuesto le iré informando a Leo (Madelón), pero si puedo traer a Luis Suárez haré un llamado, porque lo conozco. Messi ya me va a costar un poquito más (risas). No olvidemos que estuvo a una semana de firmar Diego en su momento. Todo lo que esté a mi alcance, lo voy a intentar para convencer y mostrar a cada pibe y presidente de club lo que significa Unión y Santa Fe. Que AFA se entere lo que significa Unión”.

Del Sel también hizo referencia a la importancia de los dos clubes grandes de la ciudad: “Creo que Unión y Colón tienen que estar los dos en Primera. Es fundamental para la ciudad, para la gente, para el choripanero y para la vida de la ciudad, para seguir creciendo. No se crece en la mediocridad, se crece cuando los dos están arriba. Eso no me lo saca nadie de la cabeza”.

Sobre el presente futbolístico, fue optimista: “Creo que Madelón está capacitado y Unión tiene un plantel bárbaro. Le va a dar otra vida. Estoy tranquilo. Ya se van a empezar a ver cosas y entendimiento de un equipo que para mí está muy bien. Ahora, no sé cuántos refuerzos pueden llegar ni quiénes se van, pero eso no lo manejo yo”.

De cara a lo institucional, planteó un objetivo concreto: “Hay que hacer una campaña especial para convencer al socio, que es quien termina aportando y solucionando pagos o contrataciones. Tenemos que sumar más socios. Ojalá que a fin de año estemos en 30.000”.

Por último, adelantó que esta semana habrá actividad intensa en la dirigencia: “Mañana (martes) muchos dirigentes viajan a Brasil. Yo no puedo por cosas personales, pero el viernes tenemos la primera reunión de mesa chica, un poco para ir delineando funciones. Yo me quiero centrar también en lo que es sponsoreo. Después hay cartelería para vender. Y ya he hablado con dos o tres empresarios amigos que se van a ir sumando”.

Escuchá la nota con el nuevo vice 2° de Unión, Miguel Del Sel, en UNO 106.3