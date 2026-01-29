Delfín presentó a Enzo Rubio y Unión tiene un cupo más para incorporar

Delfín de Ecuador presentó al lateral Enzo Rubio como incorporación a préstamo y se le abre a Unión un cupo más para incorporar hasta el 10 de marzo

Un movimiento que se esperaba terminó de confirmarse y abrió una nueva posibilidad para Unión en el mercado de pases. Delfín de Ecuador presentó oficialmente a Enzo Rubio como nuevo refuerzo, en condición de préstamo, lo que le libera al Tatengue un cupo más para incorporar hasta el 10 de marzo.

Era un secreto a voces, pero faltaba la confirmación formal, que llegó este jueves por la tarde a través de las redes sociales del club ecuatoriano. “Seguridad, garra y compromiso para el fondo del Cetáceo. ¡Bienvenido a la familia de Delfín SC, Enzo!”, fue el mensaje con el que anunciaron la llegada del lateral.

Tras acordar con Unión, Delfín presentó a Enzo Rubio

Si bien no se dieron a conocer los términos finos de la operación, desde Unión se desprenden del jugador hasta diciembre, una cesión que no solo le permitirá a Rubio sumar continuidad –no debutó en Primera todavía–, sino que además habilita una ventana clave para el equipo santafesino.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DelfinSC/status/2016884396830191974&partner=&hide_thread=false Despliegue y seguridad para el cetáceo



Anunciamos la llegada de Enzo Rubio para defender nuestros colores.



Seguridad, garra y compromiso para el fondo del Cetáceo. ¡Bienvenido a la familia de Delfín SC, Enzo! #DelfínSC #BienvenidoEnzo #2026 pic.twitter.com/CBOoA3FNjb — Delfín Sporting Club (@DelfinSC) January 29, 2026

Con este préstamo, Leonardo Madelón cuenta ahora con la chance de sumar una nueva incorporación. Así, Unión gana margen de maniobra hasta el 10 de marzo en un mercado que parecía cerrado, pero que vuelve a ofrecerle una última carta por jugar. La decisión final quedará en manos del entrenador y la dirigencia, que ahora disponen de tiempo y cupo para evaluar si el plantel necesita una pieza más.