Desvaux, tras votar en Unión: "Venimos con un proyecto, ahora el socio elige"

Sobre el volumen de votantes que se acercaron desde temprano al IPEI, reconoció: "Sí, sorprende en función de las votaciones anteriores. Está bueno que el socio se meta en el compromiso de elegir su destino. Esa es la clave."

Desvaux también hizo un balance positivo de lo que fue la campaña: "Estamos todos ansiosos porque venimos detrás de un proyecto. Se dejó todo, de la manera que siempre quisimos hacerlo. Ahora es el socio el que elige lo que cree mejor para el futuro del club."

En ese sentido, aseguró no haberse guardado nada: "No me quedé con ganas de proponer más. Mostramos todo lo que teníamos. Ya las cartas están jugadas. Lo importante es que el hincha se está acercando y eso es lo que vale a esta altura."

El mensaje de Desvaux en Unión

Consultado sobre el mensaje a quienes todavía dudaban en ir a votar, Desvaux fue directo: "Que vengan, que tomen la mejor decisión. Acá está en juego el futuro del club. Cuantos más voten, más legítimo será el resultado."

Respecto a cómo continuará su día, lo expresó con tono relajado y algo de humor: "Ahora, a esperar. Nos comeremos un poco las uñas. Se está jugando el partido y hasta que no pite el árbitro no se sabrá el resultado. Esto es voto a voto."

Por último, reflexionó sobre lo que representa que haya solo dos listas en esta elección, algo poco frecuente en el pasado del club: "Eso también ayuda a que más socios se acerquen. Son dos maneras distintas de ver y proyectar el club. Y está bien que sea así, que cada uno decida qué modelo quiere para Unión."

Las elecciones en Unión se llevan adelante este sábado hasta las 18 en el IPEI (Avenida López y Planes 3513), donde están habilitados más de 12.500 socios. El acto eleccionario no se suspende por lluvia y se requiere DNI para votar. Desde temprano, la participación es constante y el clima, aunque tenso por la definición, se mantiene en orden.