El bajón de Unión obliga a Madelón y al plantel a reinventarse cuanto antes

Si bien Unión marcha puntero en la Zona A y la campaña sigue siendo muy buena, los últimos partidos encendieron las alarmas y el DT y el plantel están obligados a responder

5 de octubre 2025 · 10:52hs
Unión sufrió un bajón y tanto Madelón como el plantel tienen la necesidad de reaccionar.

Unión sufrió un bajón y tanto Madelón como el plantel tienen la necesidad de reaccionar.

Unión pareció tocar su techo en aquellas dos victorias resonantes en condición de visitante ante Racing 3-2 y Gimnasia de la Plata 3-1. Fueron dos triunfos consecutivos, mostrando la mejor versión del equipo.

En ese momento, el Tate quedó como único puntero y las expectativas de los hinchas fueron en aumento, como así también las responsabilidades, ya que el objetivo primario era salvar la categoría, pero la suma de puntos lo llevó a estar en lo más alto.

Unión ante el desafío de reinventarse y enderezar el rumbo

Sin embargo, luego de los partidos mencionados, el equipo sufrió un bajón, que resultó lógico, pero que generó frustración, sobre todo por lo sucedido ante Aldosivi.

El elenco rojiblanco encaraba una serie de tres partidos, dos de ellos en condición de local y ante rivales que a priori les podía ganar. Pero nada de eso sucedió, cosechó dos empates y una caída.

La racha negativa se inició con el empate 2-2 ante Independiente Rivadavia en el 15 de Abril, posteriormente se dio la igualdad como visitante ante Banfield 0-0 y luego la derrota como local ante Aldosivi 2-0.

LEER MÁS: Las chicas de Unión vencieron a Lanús en la ida y sueñan con el ascenso

Y aún así, el Tate continúa siendo puntero en la Zona A con 17 puntos. Y es que si Estudiantes de La Plata y Barracas empatan y Boca no le gana a Newell's, el equipo que dirige Leonardo Madelón seguirá como líder.

Pero más allá de estas cuestiones matemáticas, la realidad indica que Madelón está ante el desafío de retocar algunas piezas, darle una vuelta de tuerca a los planteos y buscar variantes para refrescar al equipo.

Cuando un equipo está arriba en la tabla, las exigencias aumentan, como así también las responsabilidades. Y los rivales encaran los partidos de otra manera, con una motivación distinta y con el foco puesto en neutralizar al líder de la zona.

LEER MÁS: Spahn le pidió realismo a la oposición: "Unión tiene que desestimar esos predios"

Y algo de eso sucedió en los últimos tres partidos, no deja de llamar la atención la racha negativa de Unión jugando como local y es que cuando debe asumir mayores responsabilidades, está claro que le cuesta más.

El bajón que sufrió Unión es una señal de alarma, pero tampoco es para desechar todo lo bueno que se vino haciendo. Cualquier hincha hubiese firmado estar puntero en la Zona A con 11 fechas jugadas.

Sucede que siempre el análisis se hace en el final y precisamente Unión arrancó muy bien y ahora comenzó a sufrir algunos contratiempos y la última imagen es la que le queda al hincha.

Unión Madelón plantel
