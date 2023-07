Dómina: "Me había prometido tratar de rendir todos los partidos"

"Fue un partido trabado al principio, después se abrió con un penal de Mauro (Luna Diales), nos soltamos poco a poco, gracias al esfuerzo de cada uno nos quedamos con la victoria", expresó con su familia esperando para empezar a festejar.

Más adelante admitió que "me había prometido tratar de rendir todos los partidos, con muy pocos años era difícil tratar de mantenerme, gracias a Dios se pudo y además convertir".

Cuando le preguntaron por cómo se gestó su segundo gol ante el Halcón, el artillero soslayó que "fue 50% de Luli (Aued), trabó y dejó la vida, me quedó ahí y pudo terminar en gol. Con el Kily estoy agradecido por la confianza que me dio, estaba salado, no podía convertir, gracias a la confianza que me dio se me abrió el arco".