Dos regresos y una duda en Unión para el Clásico Santafesino

Cristian González se mostró muy ofuscado luego de la derrota de Unión frente a Platense, en la previa del Clásico Santafesino. El Kily apuntó: "Nosotros mismos nos metimos en este problema y ahora más que nunca hay que revertirlo. Tenemos la posibilidad contra el próximo rival y hay recarga energías. Buscaré los mejores 11 para ese partido. Este no fue el partido que queríamos jugar. Estoy caliente por eso, pero por más que me lamente, ahora no queda otra que empezar a preparar el partido contra Colón".