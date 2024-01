Duro comunicado de Glorioso 89 contra la dirigencia de Unión

"El pez por la boca muere (Aplica a Luis Spahn)", es el título del comunicado. Y arranca: "Hace unos días el Club Unión dio a conocer un detalle de ingresos y egresos por jugadores. Tarde la información, como siempre cuando en Unión se habla de plata. Pero al menos apareció. De un primer análisis de lo informado pueden evaluarse muchas cosas: En primer lugar se observan algunas inconsistencias que detallamos: a) Por Troyansky el Club informó en su momento que San Lorenzo pagó 200.000 dólares por un préstamo y Lanús 2 veces 50.000, por lo que el total sería 300.000 dólares y no 200.000 como se informa. Y para aumentar el mal negocio con el jugador ahora lo prestan sin cargo… b) El 03 de mayo Spahn aseguró que se pagó por el Rayo González 260.000 dólares. En el informe aparece que se pagó casi 400.000. c) El mismo 3 de mayo Spahn afirma que Central debe al Club unos 110.000.000 de pesos lo que equivale a unos 470.000 dólares, lo que no figura en el informe. d) Tampoco figura en el informe los 45.000 dólares que Gimnasia le debe al Club por la compra de Soldano al Olympiakos".

Para luego, agregar: "En segundo lugar, observando ingresos y egresos del fútbol profesional o amateur, según el informe en el período junio 2022 a junio 2023 da un déficit de alrededor de 2.500.000 dólares. Ahora bien, si observamos los mismos rubros en el período 2021-2022, que corresponde al balance NO aprobado por la Asamblea, vemos que dicha comparación da un superávit de alrededor de 474.000.000 de pesos, que al cambio oficial serían unos 3.500.000 dólares. Es decir que en un año donde se vendió mucho y se invirtió poco, tuvimos una DIFERENCIA NEGATIVA de casi 6.000.000 de dólares. ¿Alguien puede creer que algo así realmente pasó en la realidad?".

Luis Spahn 1.jpg Prensa Unión

"En tercer lugar, aún si creyéramos en los números del informe brindado, dice que el Club cobró 8.903.000 dólares. Compró por 2.453.000 dólares. El déficit del fútbol fue de 2.500.000 dólares. En obras se invirtió 1.800.000. O sea que hay un sobrante de 2.150.000. Que sumados a los 5.900.000 a cobrar en 2024, que se pueden proponer como garantía, Unión tiene para invertir más de 8.000.000 de dólares para reforzar el equipo en este mercado de pases", se agrega en otro tramo.

Y el comunicado de Glorioso 89, acota: "Y hasta ahora, a 20 días del inicio del torneo ha invertido CERO pesos. Y ni siquiera ha levantado una nueva inhibición que sufre el Club por la espantosa administración de esta Directiva. Otra vez los hinchas y los socios tenemos que ver con angustia, que por la miserabilidad del Presidente, ningún jugador quiere venir. Y ya no hablamos de gente de renombre. Ya nos rechazan hasta jugadores del Nacional B, porque seguramente las condiciones que ofrece Spahn son horribles. Mientras tanto perdemos a los Moyano, los Calderón y seguramente a Zenón en otro paupérrimo negocio para Unión. Como perdimos los Malcorra, los Brítez o los Mele".

Más adelante, Glorioso 89 apunta: "El Presidente acaba de declarar que “el que no vende no puede armar un equipo competitivo”. Tiene razón. Y en Unión se vendió mucho. Seguramente cualquier dirigencia con la camiseta puesta hubiera vendido mucho mejor. Pero se vendió. Por eso NO HAY EXCUSAS para no armar un equipo de jerarquía. Por eso decimos que el pez por la boca muere. Pero hasta ahora venimos con el sainete de todos los años. Y corremos serios riesgos de que esta vez no entre un gol en el último partido y salvemos la categoría".

"Venimos de un año de mucha angustia y zozobra. Le exigimos, los socios, los hinchas, el técnico y los jugadores referentes, que hay que dar el salto de calidad. Y el presidente responde que “la meta en el 2024 es estar de la mitad de tabla para arriba y que esperamos ligar un poquito más”. Nada de invertir y aspirar a más. Sólo confiar en la suerte a ver si podemos zafar otra vez", se revela en el comunicado.

Con la firma de Glorioso 89, termina: "La mediocridad y falta de grandeza de Spahn y su directiva ya nos tiene hartos a la mayoría de los QUE AMAMOS ESTE CLUB. ¡YA ES HORA QUE SE VAYAN Y DEJEN A UNION EN MANOS DE UNIONISTAS!!!".