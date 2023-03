El arquero, el capitán y el goleador de Unión con asistencia perfecta

LEER MÁS: La diferencia abismal en Unión, entre un partido y el otro

En el caso de los dos primeros, completaron todos los minutos que disputó el Tate en el torneo. Mientras que el delantero fue reemplazado en los primeros cinco encuentros y recién en el último cotejo ante el Pincha, pudo completar los 90'. Hubo otros futbolistas que también jugaron los seis partidos, pero alternando entre titularidad y suplencia, producto de sus rendimientos.

Y no es casualidad, ya que son tres jugadores de los más importantes. En esa lista también se podría incluir a Franco Calderón, quien fue titular en las primeras cinco fechas, pero lo expulsaron ante San Lorenzo y no estuvo frente al Pincha. En tanto que Luciano Aued y Yeison Gordillo, dos de los que también se ganaron un lugar, en los dos primeros partidos no estuvieron desde el arranque. Aued disputó los seis partidos, dos de ellos ingresando desde el banco y el colombiano, no fue convocado en la 1° fecha y sumó minutos en la 2°.