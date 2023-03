LEER MÁS: Con Mele como titular, Uruguay derrotó a Corea del Sur por 2-1

"El hecho de haber sido convocado es un sueño cumplido. Y todo empezó en Corea, porque mi primera convocatoria con la Selección menor justo fue en Corea y ahora me toca volver", sostuvo después del estreno.

Y lo logró: Santiago Mele tuvo su debut en el arco de la Mayor.

Para luego, agregar: "Cuando me enteré lo primero que hice fue mandarles mensajes a mi novia y a mi mamá, que siempre estuvieron a mi lado y me apoyaron".

Mele aún está procesando tamaño acontecimiento, por eso no dudó en subrayar que "la alegría fue tremenda, no soy consciente que debuté con la Selección mayor, todavía no me cae la ficha. La felicidad es muy grande y la emoción es mucha".