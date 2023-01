Moyano: "Queremos que Unión esté arriba y sea protagonista"

En la parte final de la pretemporada en Uruguay el golero dejó sus impresiones del trabajo actual y lo que viene. De movida, dio los motivos por los que decidió continuar: "La verdad que me gusta estar acá, Unión es un club que me dio muchísimo, puse mucho en la balanza, la familia pesa también, contento de vivir en Santa Fe. Poniéndonos a punto para lo que viene".

Más adelante, apuntó: "Por suerte me llamaron de varios clubes, hasta tuve la posibilidad de volver a Mendoza, con las ganas de seguir puse todo en la balanza, mi decisión se inclinó hacia Unión, no había ningún motivo para que no siguiera acá".

En referencia a esta pretemporada, Moyano disparó: "A esta altura pasamos bastante entrenamientos, nos pusimos a punto con tiempo, estamos en la parte final de la pretemporada, me siento bien, conozco a todos los chicos, estoy cómodo, feliz, ahora a esperar que empiecen los partidos y demostrar lo que venimos trabajando".

En otro tramo de la charla, cuando lo consultaron si su arreglo dependía de la continuidad de Mele, no dudó en expresar que "lo que pasó con Santiago (Mele) era ajeno a mi decisión, veía la posibilidad si no seguía él que traían otro arquero, voy a competir, es un chico que lo conozco, la pasamos bien, va a ser para afianzar la relación, con el correr de los días que se siga generando esa competencia en un plantel para potenciarlo. El técnico después decidirá".

Sebastián Moyano.jpg ESPN

Mirando al próximo torneo, subrayó que "lo importante es estar preparado y cuando me toque jugar dar todo lo mejor. Es un puesto ingrato, hay que entrenar día a día, crecer y si no te toca, la obligación es apoyar a los compañeros para que este barco tenga el mejor rumbo".

En referencia a lo que pretende el actual cuerpo técnico, el golero disparó: "Hace bastante tiempo que estamos con este cuerpo técnico, tenemos una idea clara de juego, eso genera confianza, tener la posibilidad de compartir entrenamientos te hace crecer, hay unidad, cuando tenemos a largo plazo un trabajo eso está bueno".

Para luego, añadir: "Se fueron algunos compañeros, se veía que íbamos a necesitar gente de experiencia, por suerte llegaron varios con rodaje, tenemos muchos chicos que se iniciaron hace poco en el profesionalismo. Nos jerarquiza y nos hace competir para que nadie esté relajado y que Unión saque muchos puntos para estar arriba".

Cuando dejó su opinión sobre las caras nuevas, Moyano opinó: "Buscamos con los chicos que hace un tiempo largo estamos, que ese conocimiento que tenemos aprovecharlo, acoplar a los nuevos, competir y estar lo más alto posible, ingresar a una copa estaría bueno, lograr una buena regularidad estaría muy bueno".

En la parte final, dio su visión acerca de los jóvenes goleros como González y Meuli que se unieron al plantel, al sentenciar que "son generaciones diferentes, son muy respetuosos, tienen ganas de trabajar y progresar, uno intenta pasarle lo poco que aprendimos, son abiertos a escuchar, está bueno que tengamos gente joven, competir sanamente entre todos".