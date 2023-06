A la salida del cónclave, Leonardo Biaggini expresó: "Es importante que tengamos la oportunidad o una nueva oportunidad de reunirnos en nuestra casa, que es el club. Por eso un paso adelante, la temática era totalmente distinta de la reunión del 18, era un tema que se viene dilatado de hace muchos meses, con la idea de no repetir el error del 31 de octubre, de aquella asamblea en la cual retrocedimos 10 pasos como club. Desde nuestro lugar teníamos la posición de intentar buscar mecanismos que encaminen a una nueva asamblea. Se trató el tema de balance, un poco hablamos de todo lo pendiente de aquellas últimas reuniones en diciembre. La idea es seguir juntándonos, que las próximas se tenga algo más de certeza en algunos puntos, fundamentalmente desde el lado del oficialismo. Nosotros habíamos estudiado el balance para esa asamblea, las cuestiones técnicas las tenemos bastante vistas, o las tenemos vistas como para dar una posición, que ya todos lo saben, no habíamos encontrado hallazgos que ameriten bajarle la mano al balance, siempre y cuando se sostenga la salvedad de que el pasivo financiero, que básicamente es la supuesta deuda del club con el presidente, siga sujeta a revisión".

"En cuanto al resto, que no pudimos exponerlo en aquel momento en la asamblea, teníamos un montón de cuestionamientos para hacer en relación a la gestión, pero no se llegó a eso, la asamblea se disparó para otro lado, y la idea es no repetirlo. Por lo cual entiendo, y quiero, elijo creer, que los mecanismos que vamos a encontrar entre los unionistas, puertas para adentro, van a ser los que posibiliten tener una nueva asamblea, con un nivel asambleario que nos permita a los unionistas discutir, posicionar, pero de buena forma, y llegar a conclusiones que fundamentalmente pongan primero a Unión", agregó Leonardo Biaggini, de Tate Campeón.

"Nosotros lo hemos estudiado al balance, y no hemos encontrado hallazgos que ameriten bajarle la mano. El tema del balance, y principalmente este, y creo que es el, como dijo en algún momento, y fue posición de la agrupación, que lo reflejó Marcelo (Martín) en una asamblea, es la piedra en el zapato de la deuda con el que estamos, es la piedra en el zapato la deuda con el presidente. Entonces eso es lo que tenemos que encontrarle la forma de encaminarlo como para que los socios tengan la tranquilidad de poder votar, de poder estar tranquilos fundamentalmente con el tema números. Ahora, en cuestiones técnicas, no encontramos que esté mal expuesto, porque el balance no deja de ser una foto de lo que pasó, de lo que sucedió dentro de un ejercicio, y en este en particular sigue sin estar el ejercicio del acreedor en cómo se va a cobrar, y que fue parte de una asamblea, de un acta de asamblea del año 2014. Con lo cual lo vamos a tener que seguir viendo", destacó en otro tramo Leonardo Biaggini.

Para luego, analizar: "Nos vamos a tener que seguir juntando, vamos a tener que seguir sacando conclusiones, que nos hayamos juntado me parece que es un paso adelante, y que sigamos teniendo la posibilidad de hacerlo, de puertas para adentro, creo que nos va a traer a todos los unionistas la tranquilidad de que todos y todas estén al tanto de lo que sucede, y encontrarle la manera de ver las diferencias, puertas para adentro, y que las próximas asambleas se realicen de otra manera, con el nivel asambleario que un club como el nuestro necesita".

Sobre si como agrupación se sugirió alguna fecha para la Asamblea, destacó: "Tenemos que encontrar el diálogo, la forma de intercambiar ideas entre las agrupaciones y los interesados en esto, como para avanzar, porque acá lo importante es unión, acá lo que tenemos que pensar es que el que se perjudicó el 31 de octubre fue unión, no salió beneficiado nadie, entonces tenemos que encontrarle los mecanismos a través del diálogo, a través de plantear posiciones, de encontrar acuerdos para sacar estas cuestiones que hacen a la complejidad institucional adelante".

"Creo que favorece a Unión que tengamos un balance aprobado con estas condiciones. Intentamos sostener desde nuestro lugar cuestiones técnicas y explicarlas de por qué tenemos que aprobarlo. No sé si es una pérdida de tiempo, sí creo que en algún momento se tiene que resolver la deuda o la supuesta deuda con el presidente, ponerle un número, definirlo. El balance nos está mal expuesto, entonces no podemos pretender hacer otra cosa cuando el balance, bajo esos criterios técnicos, tiene una exposición que nosotros como oposición o alternativa de agrupación lo vemos que no encontramos hallazgos para bajarle la mano. No tendría ningún sentido o ninguna lógica que pretendamos en una asamblea bajarle la mano cuando no tenemos fundamentos", agregó Leonardo Biaggini.

Y en el final, el integrante de Más Unión, afirmo: "El otro sea un problema que lo tenemos que resolver, es cierto, pero no es un problema de este balance ni de esta asamblea. Con lo cual, sostengo que para bien de Unión tenemos que encontrar los mecanismos como para salir adelante. Con los fundamentos y argumentos que damos para decir que no le bajaríamos la mano y creo que a través del convencimiento o la posibilidad que tienen el resto de las agrupaciones de estudiarlo y también ver que no hay cuestiones que ameriten bajársela, encaminemos una asamblea. Y a través del diálogo creo que lo tenemos que encontrar. Con más documentación, puede ser, o lo es, que vamos a tener que encontrar entre todos mecanismos que nos generen tranquilidad a todos los unionistas, es correcto, pero nos tenemos que predisponer a realizar estos mecanismos puertas para adentro y bueno, entablar el diálogo que sea necesario".