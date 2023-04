Para luego, enfatizar: "El lunes volvimos al trabajo, teníamos la semana programada para el partido con Belgrano, nos desayunamos con esta noticia".

En referencia a la partida de Munúa, Mugre no dudó en decir que "es difícil porque a nadie le gusta que ninguna persona se quede sin trabajo, nosotros como jugadores e integrantes del plantel tenemos que hacernos cargo y asumir la responsabilidad, el fusible es Gustavo pero no hay que mirar para el costado. A todos nos gusta estar en los momentos lindos, hoy no es uno de ellos, hay que cambiar la imagen que nadie quiere, ni nosotros ni la gente".

En otro tramo de la charla añadió: "No hablamos nada en la despedida con Gustavo, lo habíamos hecho en estas semanas compartiendo opiniones de lo que nos venía pasando, hicimos lo posible para encontrarle la vuelta a partidos que pasaron, fueron charlas en lo grupal".

Corvalán nuevamente recalcó que "nos enteramos este martes a través de las redes sociales, me llamó José Cardonnet a quien no pude atender, nos enteramos temprano. La dirigencia lo venía analizando, veníamos con muchos partidos perdidos, estamos anteúltimos, se soportó mucho, por no encontrar resultados positivos, eso es lo que manda, desde lo numérico estamos haciendo un torneo malo".

Respecto al semblante del grupo, el defensor subrayó: "Anímicamente arrancamos desde cero, con la salida de Gustavo, tal vez el que no jugaba tiene otra motivación, va a ser un partido importante con Belgrano, tenemos que sumar los tres puntos para crecer, hay que ganar para seguir creciendo".

Para luego, agregar: "Muchas veces descomprime la situación, ojalá que nos sirva para empezar de cero, volver a ser el Unión que queremos y nos sentimos identificados con la gente. Hablar de lo futbolístico después de la salida de Gustavo no quiero hacerlo. Nosotros somos los que jugamos, respondemos dentro del campo de juego, hay que hacernos responsables de esto. Para lo bueno está todo bien, salimos en la foto, en estos momentos hay que dar la cara, seguir para adelante, nos guste o no, las críticas estarán, guiar a los compañeros porque no va a ser la primera y la última vez. No tomarlo como algo normal, pero esto nos tiene que servir".

Corvalán sostiene que con Munúa "tuvimos picos históricos y que se vaya de esta forma no habiendo podido cambiar la imagen, es rara darle una definición. Dejó muchas cosas positivas, muchos chicos de los que se vendieron son parte del proceso que inició Azconzábal y siguió Munúa. González, Portillo, Nardoni, vino Britez y después se fue a Fortaleza. Nos caímos y no hay que ver todo lo malo, hubo también cosas buenas".

Antes de su despedida, dejó un mensaje para el hincha que seguramente se reencontrará con el equipo el sábado ante Belgrano. Al respecto, Corvalán apuntó: "Tato (Mosset) viene a dar una mano, tiene muchas ganas, lo tuvimos cuando se fue Azconzábal, es todos juntos, con Tato o quien sea, un grupo unido, la gente unida, si cada uno va por su lado es todo muy desprolijo. Agradecerle a la gente por como explota la cancha siempre, pedirle disculpas porque no se dan los resultados, vamos a dar todo para cambiar el rumbo".