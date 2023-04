Logros y números: el paso de Gustavo Munúa como DT de Unión

"El Club Unión comunica que Gustavo Munúa no continuará al frente del primer equipo. Agradecemos a Gustavo y a su Cuerpo Técnico por esta etapa juntos, y les deseamos lo mejor de cara al futuro. Desde este martes, Marcelo Mosset asume de manera interina", informó el club este martes, a las 7 de la mañana en punto, en sus redes sociales.

Gustavo Munúa ya venía de atravesar una situación similar en la previa del partido ante Estudiantes de La Plata, donde Unión consiguió un triunfo por 2-0 en el 15 de Abril que le dio el oxígeno suficiente, el cual se le terminó luego del encuentro ante River, donde se multiplicaron los reproches y el pedido del hincha para con los dirigentes de que se produzca la salida del uruguayo como DT.

Luego de la derrota ante River, Gustavo Munúa declaró: "Nos sentimos bien, fuertes, hay que dar vuelta la situación, ganar conseguir puntos. Sabemos que el equipo en otros partidos pudo obtener la victoria y no se dieron, pero hay que hacerse fuertes. Se puede salir de esto, no tengo dudas, hay que hacerlo, no podemos regalar ni un minuto de los partidos que nos quedan".

Y en la reunión de CD de este lunes por la tarde, el presidente Luis Spahn recibió demasiadas negativas de sus pares en cuanto a la continuidad de Gustavo Munúa, quien a pesar de haber dirigido el primer entrenamiento de la semana, no pudo continuar como consecuencia de que se decidió terminar con su ciclo.

Gustavo Munúa.jpg Prensa Unión

UNO Santa Fe vino informando que Gustavo Munúa solo se sostenía en su cargo por el apoyo de Luis Spahn, aunque esto obedecía más a una situación económica, como consecuencia que hace poco más de un mes que firmó su vínculo, y su representante Pascual Lescano le había manifestado que en caso de decidir cortar con el vínculo se le debería pagar todo su contrato, el cual vence el 31 de diciembre de este año.

Munúa llevó al equipo a una victoria en el Clásico Santafesino, de la última fecha del Torneo de la LPF 2021 donde de yapa llegó la clasificación a la Copa Sudamericana. En ese torneo sorteó una durísima instancia de grupos, donde dejó en el camino a legendarios equipos del continente como Oriente Petrolero, Fluminense y Junior de Barranquilla. En tanto que en octavos de final quedó eliminado tras perder en Montevideo y en Santa Fe frente a Nacional.

En los Clásicos Santafesinos que se disputaron en el Brigadier López, en 2022, se registraron dos empates: 0-0 en la Copa de la Liga Profesional y 2-2 en el Torneo de la LPF. En tanto que en este certamen que se está desarrollando el derby terminó 1-1, con lo cual Gustavo Munúa se fue de Unión con un triunfo y tres empates en esta clase de enfrentamientos.

Sin embargo, estuvo muy lejos de cumplir las expectativas en la Copa de la Liga Profesional del 2021, y en el Torneo de la LPF del 2021, donde había arrancado siendo protagonista y peleando por llegar a la Libertadores de este año, pero terminó lejísimos de toda lucha, y con un promedio que se fue desinflando. Y en el presente torneo solo ganó un partido, y se va con el equipo en el penúltimo lugar de la tabla de posiciones. En la Copa Argentina, que era el gran objetivo del segundo semestre de 2022, quedó tempranamente eliminado a manos de Banfield, quien le dio vuelta un partido increíble en San Nicolás.

En la gestión de Gustavo Munúa como entrenador, Unión vendió jugadores como nunca antes lo hizo en su historia. Primero se fue Gastón González al Orlando City de la Major League Soccer de Estados Unidos, Juan Ignacio Nardoni a Racing y Juan Carlos Portillo a Talleres de Córdoba.

Con Gustavo Munúa como entrenador, Unión disputó 71 partidos, con 22 triunfos, 19 empates y 30 derrotas. En ese lapso el equipo convirtió 76 goles y le anotaron 82 (-6). La efectividad fue muy pobre, ya que solo cosechó el 38.5% de los puntos en disputa.