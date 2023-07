Zenón: "Siempre uno intenta estar fuerte"

Dómina: "Me había prometido tratar de rendir todos los partidos"

"La verdad que no me imaginaba llegar a esta cifra con Unión, siempre uno trata de jugar, a veces no salen las cosas, pero en los momentos buenos uno tiene que aprovecharlos", tiró.

Para luego, disparar: "Se que muchas veces no me salieron las cosas, siempre uno intenta estar fuerte, hacer las cosas bien, esforzarse, a veces no hay buenos partidos, el objetivo era disfrutar, hay que seguir trabajando para levantar".

LEER MÁS: Unión reconoció a Kevin Zenón por sus 100 partidos

El correntino es consciente que "creo que encontré la regularidad después de tantos partidos, el técnico me permitió estar después de la lesión, eso me ayudó mucho".

Cuando opinó sobre los constantes cambios de entrenadores, Zenón admitió que "después de la salida de Méndez fue una situación rara, ahora a mirar para adelante. Nos tomó de sorpresa, en el fútbol estas cosas pasan, como jugadores que se van, intentamos hacer lo mejor, el Kily nos dio una mano grande".

Antes de buscar días reparadores, dejó su mensaje sobre la abrupta partida de Machuca: "Es gran amigo mío, sabíamos que quería irse, la estaba rompiendo, uno quiere crecer, es el sueño de todos, se pudo dar, dio todo y nos hizo ganar muchos partidos. No fue adecuada la forma, tarde o temprano se va a dar cuenta".