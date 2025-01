El DT de Unión admitió que "no estuvimos a la altura"

En el inicio reconoció que “arrancamos bien, a veces está bueno que un baño de realmente lo que somos como equipo, cuando bajamos la intensidad no podemos competir. Los goles nos golpearon muy fuerte. No puedo explicar el primer tiempo que hicimos. Es bueno que nos pasó ahora, tenemos la obligación de mejorar nuestra imagen”.

Más adelante expresó: “En el segundo tiempo con los cambios el equipo fue otro, intentamos tener la pelota, hasta lo pudimos complicar, no es el equipo que quiero que sea, me hago responsable y sigo creyendo en este plantel. La gente debe estar triste y enojada, se cómo la está pasando en el vestuario. No puedo estar entregado, estoy enojado y prepararemos los once que arrancarán ante Boca”.

LEER MÁS: Unión tuvo un inicio para el espanto: Estudiantes lo goleó en La Plata

Recordar el partido contra Tigre

González también subrayó que “vas analizando situaciones, quería que aparezcan cosas que cambiamos y por momentos sucedió, intentó corregir el nerviosismo que tengo para no llegarle al jugador, no entendía como en seis minutos el equipo cambió, me viene a la cabeza el partido de Tigre. Fue el partido de Tigre. Estoy muy enojado pero se que vamos a salir de esto, porque recién empezó, no somos rubios de ojos verdes. Si creemos que somos más que el resto, felicito a Estudiantes que nos superó, tenemos que aprender y no va a volver a pasar”.

En otro tramo de la charla soslayó que “el fútbol continuamente te hace aprender de situaciones, el tema es qué clase de equipo queres ser cuando enfrentas a priori, rivales mejores que uno. Es para gente que tenga hambre de crecer y de gloria, más allá del entrenador, del esquema. El gran protagonista es el jugador, vamos a estar a la altura, no me cambia nada esto, sigo creyendo hasta el día que me vaya, estoy convencido que esto nos va a servir. Hay que agachar la cabeza y prepararnos para la final contra Boca”.

Tema refuerzos y la truca llegada de Machado

“Con Machado estaba todo definido pero en el fútbol hay intereses, plata de por medio, falta de palabra, cada uno sabe como actuó. Unión hizo lo correcto para traerlo pero estuvo fuera del alcance. Hay tiempo y ojalá podamos sumar más gente”.

Y luego, recordó: “Saben bien que se nos fueron tres delanteros que fueron importantes para nosotros, no voy a poner excusa, estoy contento con el plantel que tengo, hay que poner a punto jugadores que no lo están, intentaremos sumar un delantero más, Agustín (Colazo) no llegó la habilitación. En el medio se sumó gente de experiencia, en el primer tiempo no hubo comunicación en el medio, después mejoramos, hay que seguir dando herramientas a los jugadores”.

LEER MÁS: Unión vende entradas generales online para el cotejo ante Boca

Las cosas positivas en el marco de la derrota

“En el segundo tiempo el equipo fue más intenso, agresivo, atacamos más, empujamos desde otro lado, Lionel (Verde) y Julián (Palacios) pueden romper y llegar. No voy a permitir dar una imagen como la del primer tiempo, se aprende y vamos a aprender. Quiero jugar ahora sería mejor, lo que hicieron ya pasó, más allá de la charla que tuve con ellos, los quiero y sigo creyendo en ellos. Esto fue una cosa que sucede en el fútbol, nos tocó a nosotros, estaremos a la altura de competir ante Boca”.

Y después, amplió: “Desde el funcionamiento malo del primer tiempo, no fue la mejor versión de cada uno, sucedió, el fútbol es un contagio, no quiero que se agache la cabeza, es error y hay que levantarse, nos afectó mucho, lo palpé, por tercera vez lo digo, esto nos va a servir, por nosotros y nuestra gente vamos a mejorar el miércoles ante Boca”.

Antes de su despedida, acotó: “Son partidos que no podía creer lo que estaba sucediendo. Hablé con Eduardo (Domínguez) y me decía que somos un equipo incómodo, pero no fue lo que se que son, soy un tipo muy efusivo, los quiero y los voy a proteger, nunca voy a hablar mal de un jugador, si hablo y me queda para mí, nos reaccionamos, nos dieron una piña en la boca, venimos de una pretemporada extraordinaria, el presidente hizo un esfuerzo bárbaro, no va a ser así, el equipo va a estar a la altura el miércoles, nos pasa cuando creemos que vamos a jugar caminando. Más allá de intentarlo, sufrimos los golpes, es fútbol, no es vida o muerte. Perdes más de lo que ganas, pero no me gustó la forma. El segundo tiempo fue otra cosa”.