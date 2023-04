Munúa: "Mientras vea la fuerza de los futbolistas los voy a acompañar"

El DT de Unión, Gustavo Munúa, reconoció que no pudieron competir ante River, pero siente fuerzas en un plantel al que acompañará mientras lo apoyen

Gustavo Munúa sigue con un discurso que no va de la mano con el presente de Unión. Está claro que no aparecen los resultados y en el Más Monumental ni siquiera sus muchachos pudieron llevar peligro al arco de Franco Armani.

Pasaron varios minutos después del 1-0 en contra para que ingrese en la sala de conferencias y deje sus sensaciones. Arrancó diciendo: "Lo primero es que River fue superior a nosotros, en los primeros 30 minutos vimos un Unión que no es el habitual. Fue imposible poder competir de verdad. En un campo así contra un equipo que tiene muy buenos jugadores".

Más adelante apuntó que "es corto el resultado, más allá de que lo emparejamos en el segundo tiempo, mejoramos un poco. El equipo se vio compitiendo mejor, dentro de la superioridad, la expulsión llegó después, no fue un buen partido nuestro. No hay muchas situaciones para destacar. No podemos volver a entrar así a un partido. Las expulsiones nos están costando carísimo".

Munúa también refrendó, en un presente gris con pocos resultados positivos que "nos sentimos bien, fuertes, hay que ganar, conseguir puntos, en méritos no nos podemos quedar, el equipo en otros partidos pudo obtener alguna victoria, hay que hacerse fuerte y afrontar la situación. No tengo ninguna duda que podemos salir, no podemos regalar ni un minuto del próximo partido".

En otro tramo de su alocución subrayó que "jugamos contra un gran equipo, no fuimos nosotros, podemos empatar o perder pero compitiendo de otra manera, el equipo a excepción de este partido viene dando respuestas de competitividad, de estar cerca de concretar victorias, hacemos méritos pero no se nos da. Mientras vea la fuerza de los futbolistas los voy a acompañar".

A la gente le dijo que "estamos en deuda con los hinchas, hay que hacerse cargo, no hay muchas palabras para decir, nos tenemos que hacer fuertes. Fue atípico que no tuvimos posibilidades de gol, hay compañeros que quieren estar y tendrán la posibilidad para demostrarlo".

Antes de su despedida, reconoció nuevamente que "sabemos que necesitamos puntos, nos tenemos que hacer cargo, hay que preparar un buen partido, una semana con muchos puntos en juego, esperemos volver a la victoria en el próximo partido. Estamos trabajando en eso, no nos había pasado tan seguido el tema de las expulsiones, es mucha ventaja".